Netflix: Μάθαμε πότε κυκλοφορεί η 3η σεζόν του «The Umbrella Academy»

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα teaser βίντεο της τρίτης σεζόν και τους τίτλους των νέων επεισοδίων.

To Netflix αποκάλυψε την ημερομηνία της τρίτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς The Umbrella Academy. Τα ακόμα πιο ευχάριστα νέα, είναι ότι οι φαν δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ καιρό για τα νέα επεισόδια!

Ο τρίτος κύκλος θα προβληθεί λοιπόν στις 22 Ιουνίου και μαζί με την ανακοίνωση της πρεμιέρας, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο teaser βίντεο, ενώ ο Στιβ Μπλάκμαν, συνδημιουργός της σειράς, αποκάλυψε τους τίτλους των 10 νέων επεισοδίων.

Στην επερχόμενη σεζόν, η οικογένεια Hargreeves έχει επιστρέψει στο παρόν, από το 1963, πεπεισμένη ότι τα προβλήματα έχουν τελειώσει. Γρήγορα συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα όχι μόνο έχουν αλλάξει αλλά και ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολα τελικά. Οι Hargreeves βρίσκουν στο σπίτι τους μια ομάδα που αποκαλείται The Sparrow Academy και σύντομα θα έρθουν σε σύγκρουση μαζί τους.

The Umbrella Academy Season 3 premieres June 22 ☔ ? pic.twitter.com/Rnww2nzhlx — Netflix (@netflix) March 13, 2022

Για την τρίτη σεζόν θα επιστρέψουν οι Έλιοτ Πέιτζ, Τομ Χοπερ, Ρόμπερτ Σίχαν, κ.ά, ενώ στο καστ προστίθενται οι Τζάστιν Κόρνγουελ, Μπρίτνι Όλντφορντ, Τζέικ Έπσταϊν, κ.ά.

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος κύκλος της σειράς έκανε πρεμιέρα το 2019 και συνεχίστηκε το 2020 με τα επεισόδια της δεύτερης σεζόν, έχοντας πλέον αποκτήσει φανατικό κοινό.

BREAKING: The Umbrella Academy S3 arrives 22 June. ☂️☂️☂️ pic.twitter.com/sVgBoXcV3I — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 13, 2022

Δείτε τους τίτλους των 10 επεισοδίων της τρίτης σεζόν:



Επεισόδιο 1: Meet the Family

Επεισόδιο 2: The World’s Biggest Ball of Twine

Επεισόδιο 3: Pocket Full of Lightning

Επεισόδιο 4: Kugelblitz

Επεισόδιο 5: Kindest Cut

Επεισόδιο 6: Marigold

Επεισόδιο 7:Auf Wiedersehen

Επεισόδιο 8: Wedding at the End of the World

Επεισόδιο 9: Six Bells

Επεισόδιο 10: Oblivion





Διαβάστε επίσης:



«Sixty»: Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν ευρωπαϊκή περιοδεία για τα 60 χρόνια τους



BAFTA 2022: Οι νικητές, ο Μίκης Θεοδωράκης και η χειρονομία κατά του Πούτιν



Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr