Όσκαρ 2022: Θρίαμβος για το «CODA» - Δείτε όλους τους νικητές των φετινών βραβείων

Αναλυτικά οι νικητές των βραβείων Όσκαρ σε κάθε κατηγορία και τα highlights από την 94η Τελετή Απονομής.

Τα βραβεία Όσκαρ επέστρεψαν στο «σπίτι» τους, στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες με παρουσιάστριες τις ηθοποιούς Έιμι Σούμερ, Ρεγκίνα Χολ και Γουάτα Σάικς. Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από το τηλεοπτικά δίκτυο ABC και στην Ελλάδα από το Cosmote TV.



Η 94η Τελετή Απονομής ξεκίνησε με τις πρωταθλήτριες Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς να κάνουν σερβίς στην Μπιγιόνσε η οποία ερμήνευσε το «Be Alive» από το «King Richards», υποψήφιο Καλύτερου Τραγουδιού.



Aπό τις καλύτερες στιγμές της λαμπερής βραδιάς, ήταν η εμφάνιση του Φράνσις Φορντ Κόπολα και των Αλ Πατσίνο και Ρομπερτ Ντε Νίρο στη σκηνή για την επέτειο των 50 χρόνων από την θρυλική ταινία Ο Νονός και οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν από όλους τους παρευρισκομένους που είχαν σηκωθεί όρθιοι.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

Παράλληλα, η άβολη στιγμή της 94ης τελετής απονομής, ήταν ο εκνευρισμός του Γουίλ Σμιθ, όταν ο Κρις Ροκ άρχισε να «χοντραίνει» το αστείο του για τη σύζυγο του ηθοποιού, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ. Μάλιστα, αφού είδαμε μια στημένη (;) μπουνιά επι σκηνής, η κάμερα τσάκωσε τον Γουίλ Σμιθ την ώρα που έλεγε μερικά... «γαλλικά» στον Ροκ.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τηρήθηκε επίσης ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία η οποία αντιμετωπίζει την ρωσική εισβολή. Στις γιγαντοοθόνες του Dolby Theater προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια και «να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν».

Όσον αφορά το διαγωνιστικό κομμάτι, τα πρώτα οκτώ Όσκαρ που απονεμήθηκαν προέρχονται από τις κατηγορίες που «έκοψε» η Ακαδημία, προκαλώντας έντονες κριτικές με αυτή την πρωτόγνωρη απόφαση για τον θεσμό.



Μεγάλος νικητής της 94ης Τελετής Απονομής ήταν το CODA που απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας για φέτος, ενώ το Dune του Ντενί Βιλνέβ τερμάτισε πρώτο στην κούρσα με έξι Όσκαρ: Φωτογραφίας, Μοντάζ, Σκηνικών, Μουσικής, Ήχου και Οπτικών Εφέ.



Το Όσκαρ Σκηνοθεσίας απέσπασε η Τζέιν Κάμπιον για την ταινία του Netflix, The Power of the Dog και έγινε η τρίτη γυναίκα που κερδίζει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας στην ιστορία των βραβείων! Προηγήθηκαν οι Κλόι Ζάο μόλις πέρσι με το Nomadland και Κάθριν Μπίγκελοου το 2009 για το «The Hurt Locker».



Το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου πήγε στο φαβορί της κατηγορίας, Γουίλ Σμιθ για την ερμηνεία του στο King Richard, ενώ το Α' Γυναικείου, στην Τζέσικα Τσαστέιν για τον ρόλο της στο The Eyes of Tammy Faye.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κωφός εκ γενετής, Τρόι Κότσουρ κατάφερε να γράψει ιστορία κερδίζοντας το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο CODA αφιερώνοντας το βραβείο του στην «κοινότητα των κωφών και των ανθρώπων με αναπηρία». Έτσι έγινε ο δεύτερος ηθοποιός με προβλήματα ακοής που κερδίζει στην ιστορία των βραβείων. Προηγήθηκε η Μαρλί Μάτλιν με το Children of a Lesser God το 1987.

Το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου απονεμήθηκε στον Κένεθ Μπράνα για το Belfast, ενώ το Διασκευασμένου Σεναρίου στην ταινία CODA.



To φαβορί στην κατηγορία του, Encanto της Disney κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, ενώ το Japan’s Drive My Car το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.



Όσον αφορά το κοινό, που για πρώτη φορά φέτος μέσω Twitter, είχε δικαίωμα ψήφου, ανέδειξε ως αγαπημένη του ταινία το Army of the Dead του Ζακ Σνάιντερ, νικώντας έτσι ταινίες όπως το blockbuster Spider-Man: No Way Home και το Cinderella.

Δείτε τους νικητές μέχρι στιγμής. Το άρθρο ανανεώνεται κατά τη διάρκεια της τελετής.

Καλύτερη Ταινία

CODA

Σκηνοθεσία

Τζέιν Κάμπιον (The Power of the Dog)

Α' Ανδρικός Ρόλος

Γουίλ Σμιθ (King Richard)

Will Smith: "I want to apologize to the Academy and I want to apologize to all my fellow nominees -- this is a beautiful moment and I'm not crying about winning an award...it's about being able to shine light."#Oscarshttps://t.co/EViXaQY1NZ pic.twitter.com/NhyqzDtkf0 — Good Morning America (@GMA) March 28, 2022

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν (The Eyes of Tammy Faye)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Τρόι Κότσουρ, «Coda»

"I really want to thank all the wonderful deaf theater stages where I was allowed and given the opportunity to develop my craft as an actor."



Troy Kotsur accepts the #Oscar for Best Actor in a Supporting Role to for "CODA."#Oscarshttps://t.co/EViXaQY1NZ pic.twitter.com/7qkDcsh0sM — Good Morning America (@GMA) March 28, 2022

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Αριάνα ΝτεΜπόουζ, (West Side Story)

Πρωτότυπο Σενάριο

Belfast (Κένεθ Μπράνα)

"We will never forget all of those lost in the heartbreaking, heartwarming, human story of that amazing city of Belfast on the fabulous island of Ireland."



Kenneth Branagh accepts the Academy Award for Best Original Screenplay for "Belfast."https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/NZ0B0MsN8d — ABC News (@ABC) March 28, 2022

Διασκευασμένο Σενάριο

CODA (Σιάν Χέντερ)

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Drive My Car (Ιαπωνία)

Καλύτερη Φωτογραφία

Dune (Γκρεγκ Φρέιζερ,

Καλύτερο Μοντάζ

Dune (Τζο Γουόκερ)

Καλύτερα Σκηνικά

Dune

Καλύτερα Κοστούμια

Cruella (Τζένι Μπίβαν)

Καλύτερο Μακιγιάζ/Κομμώσεις

The Eyes of Tammy Faye (Λίντα Ντόουντς, Στέφανι Ινγκραμ και Τζάστιν Ράλι)

Καλύτερη Μουσική

Dune (Χανς Ζίμερ)

Καλύτερο Τραγούδι

No Time To Die, «No Time to Die»

Καλύτερος Ήχος

Dune

Οπτικά Εφέ

Dune

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Encanto

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Summer of Soul

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

The Queen of Basketball

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

The Windshield Wiper

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

The Long Goodbye





Διαβάστε επίσης:



Όσκαρ 2022 LIVE BLOG: Λεπτό προς λεπτό η μεγάλη βραδιά - Τα αποτελέσματα και οι νικητές



Όσκαρ 2022: Τα φαβορί και η μεγάλη κόντρα Netflix – Apple TV

Τα Όσκαρ σε αριθμούς και όσα πρέπει να ξέρετε για τη φετινή απονομή των βραβείων

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr