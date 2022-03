Τα Όσκαρ σε αριθμούς και όσα πρέπει να ξέρετε για τη φετινή απονομή των βραβείων

Τζωρτζίνα Ντούτση

27/03/2022 06:37

Η αντίστροφη μέτρηση για τα φετινά μεγάλη κινηματογραφική βραδιά του Χόλιγουντ έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς λίγες ώρες μόνο μας χωρίζουν από την λαμπερή 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Όσο λοιπόν περιμένουμε να μάθουμε τους μεγάλους νικητές που θα κρατήσουν στα χέρια τους το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο, ας δούμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα Βραβεία Όσκαρ 2022.

Που και Πότε

Η 94η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο «σπίτι» τους, δηλαδή Dolby Theater στο Χόλιγουντ. Η λαμπερή τελετή θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής 27 Μαρτίου (στις 03:00 τα ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα) και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC. Στην Ελλάδα η τελετή θα μεταδοθεί και φέτος ζωντανά από το Cosmote TV.

Παρουσιαστές

Αντίθετα με τις τελευταίες χρονιές, φέτος τα Όσκαρ θα έχουν κεντρικούς παρουσιαστές. Συγκεκριμένα, η τελετή απονομής θα είναι γυναικεία υπόθεση, καθώς θα την παρουσιάσουν οι τρεις Αμερικανίδες ηθοποιοί: Έιμι Σούμερ, Ρεγκίνα Χολ και Γουάτα Σάικς.



Οι αλλαγές στην τηλεοπτική μετάδοση

Φέτος η Ακαδημία ανακοίνωσε ότι «κόβει» οκτώ βραβεία από την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, τα οκτώ από τα 23 βραβεία θα μαγνητοσκοπηθούν μια ώρα πριν από την τηλεοπτική μετάδοση και θα ενταχθούν στη ροή της τελετής.



Οι οκτώ κατηγορίες των βραβείων είναι οι: Όσκαρ Μικρών Μήκους: Ταινίας, Ντοκιμαντέρ, Animation, αλλά και Μοντάζ, Μακιγιάζ-Κομμώσεων, Μουσικής, Ήχου και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.

Τα Όσκαρ σε αριθμούς - Fun Facts

Αστέρες που θα συμμετέχουν στην τελετή

Η Ακαδημία έχει ανακοινώσει ότι τη μεγάλη βραδιά θα δούμε πασίγνωστους σταρ όπως οι: Άντονι Χόπκινς, Lady Gaga, Κέβιν Κόστνερ, Ζόι Κράβιτζ, Κρις Ροκ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Μίλα Κούνις, Σάμιουελ Τζάκσον, Γούντι Χάρλεσον, Ράμι Μάλεκ, Ούμα Θέρμαν, Μπιλ Μάρεϊ, Ναόμι Σκοτ, Γουέσλι Σνάιπς, Τζον Τραβόλτα, Σον Μέντες, κ.ά.

Τα φαβορί και οι υποψηφιότητες

Την κούρσα των φετινών βραβείων οδηγεί η ταινία της Τζέιν Κάμπιον για το Netflix με τίτλο The Power of the Dog που συγκεντρώνει 12 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το Dune του Ντενί Βιλνέβ με 10, ενώ πιο πίσω βρίσκονται τα Belfast και West Side Story με 7 υποψηφιότητες.

Το Twitter ψηφίζει την αγαπημένη του ταινία

Για πρώτη φορά φέτος, το κοινό έχει δικαίωμα ψήφου μέσω Twitter. Οι χρήστες μπόρεσαν να ψηφίσουν τις αγαπημένες τους ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2021 — ανεξάρτητα από το αν η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ — χρησιμοποιώντας το hashtag #OscarsFanFavorite.



Η ταινία έλαβε τις περισσότερες ψήφους έως τις 3 Μαρτίου θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων.

Ποιοι θα τραγουδήσουν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, οι Μπιγιόνσε, Μπίλι Άιλις και Φινέας, Ρίμπα ΜακΕντάιρ και ο Σεμπαστιάν Γιάτρα θα ερμηνεύσουν τις επιτυχίες τους, υποψήφιες στην κατηγορία Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στη φετινή τελετή των βραβείων Όσκαρ.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Τράβις Μπάρκερ, η Sheila E. και ο Ρόμπρερτ Γκλάσπρ θα εμφανιστούν στη φετινή τελετή απονομής, μαζί με τον μουσικό διευθυντή Άνταμ Μπλακστόουν.



O D-Nice και οι Samples θα εμφανιστούν επίσης κατά τη διάρκεια της τελετής.

Τέλος, το καστ του Encanto μαζί με τους Becky G και Λουίς Φόνσι, θα ερμηνεύσουν το We Don't Talk About Bruno, από την animated ταινία.





Διαβάστε επίσης



Αυτή ήταν μεγαλύτερη ευχαριστήρια ομιλία στην ιστορία των Όσκαρ!

Όσκαρ 2022: Αυτά είναι τα οκτώ βραβεία που δεν θα μεταδοθούν ζωντανά



Βραβεία Όσκαρ 2022: Φαβορί το «The Power of the Dog» - Δείτε όλες τις υποψηφιότητες



Όσκαρ 2022: Για πρώτη φορά το κοινό έχει δικαίωμα ψήφου μέσω Twitter