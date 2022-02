Βραβεία Οσκαρ 2022: Δείτε όλες τις υποψηφιότητες

Με 12 υποψηφιότητες, το The Power of the Dog του Netflix, οδηγεί την κούρσα των φετινών Βραβείων Όσκαρ.

Η Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι τις υποψηφιότητες των φετινών βραβείων Όσκαρ. Παρουσιαστές της σύντομης ειδικής αυτής εκπομπής ήταν οι Τρέισι Έλις Ρος και Λέσλι Τζόρνταν.



Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος για το πολυπόθητο «χρυσό αγαλματίδιο» της μεγάλης κατηγορίας, δηλαδή αυτή της Καλύτερης Ταινίας, κονταροχτυπιούνται 10 φιλμ μεταξύ των οποίων τα Dont' Look Up και The Power of the Dog του Netflix.



Το γουέστερν της Τζέιν Κάμπιον, «The Power of the Dog», οδηγεί την κούρσα συγκεντρώνοντας συνολικά 12 υποψηφιότητες, ενώ ακολουθούν τα «Dune» με 10, «West Side Story» και «Belfast» με επτά υποψηφιότητες έκαστο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζέιν Κάμπιον φέτος γράφει ιστορία, ως η πρώτη γυναίκα που έχει διεκδικήσει Όσκαρ Σκηνοθεσίας πάνω από μια φορά.



Το 1994 υπήρξε και πάλι υποψήφια στην εν λόγω κατηγορία με την ταινία «Μαθήματα Πιάνου» και τότε έχασε το βραβείο από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ με τη «Λίστα του Σίντλερ». Μένει λοιπόν να δούμε αν φέτος η Κάμπιον θα πάρει τη ρεβάνς αφού και πάλι έχει απέναντί της τον θρυλικό σκηνοθέτη με το «West Side Story».



Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα της Πενέλοπε Κρουζ για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και η μάχη με τις υπόλοιπες κυρίες που διεκδικούν το ίδιο βραβείο, αναμένεται σφοδρή.



Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η κατηγορία Καλύτερου Τραγουδιού, αφού στην πρώτη της φορά η Μπιγιόνσε με το Be Alive («King Richard») θα αναμετρηθεί με την Μπίλι Άιλις και το τραγούδι No Time To Die από την τελευταία ταινία Τζέιμς Μποντ.

Για πρώτη φορά από το 2018, η τελετή απονομής των Όσκαρ θα έχει κεντρικό παρουσιαστή. Η φετινή, 94η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Belfast

CODA

Don't Look Up

Drive my Car

Dune

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Σκηνοθεσία

Τζέιν Κάμπιον

Κένεθ Μπράνα

Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Πολ Τόμας Αντερσον

Στίβεν Σπίλμπεργκ

Α' Ανδρικός Ρόλος

Χαβιέρ Μπαρδέμ

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Άντριου Γκάρφιλντ

Γουίλ Σμιθ

Ντένζελ Γουάσινγκτον

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν

Ολίβια Κόλμαν

Πενέλοπε Κρουζ

Νικόλ Κίντμαν

Κρίστεν Στιούαρτ

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Κιάραν Χάιντς, «Belfast»

Τρόι Κάτσερ, «Coda»

Τζέσε Πλέμονς, «The Power of the Dog»

Τζ, Κ. Σίμονς, «Being the Ricardos»

Κόντι Σμιτ ΜακΦι, «The Power of the Dog»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ, «The Lost Daughter»

Τζούντι Ντεντς, «Belfast»

Κρίστεν Ντανστ, «The Power of the Dog»

Αριάνα Ντε Μπόζι, «West Side Story»

Αουνζάνιου Έλις, «King Richard»

Πρωτότυπο Σενάριο

Belfast

Don't Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Διασκευασμένο Σενάριο

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Drive My Car (Ιαπωνία)

Flee (Δανία)

The Hand of God (Ιταλία)

Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)

The Worst Person in the World (Νορβηγία)

Καλύτερη Φωτογραφία

Γκρεγκ Φρέιζερ, «Dune»

Νταν Λαόυστσεν, «Nightmare Alley»

Άρι Βέγκνερ, «The Power of the Dog»

Μπρούνο Ντελμπονέλ, «The Tragedy of Macbeth»

Γιάνους Καμίνσκι, «West Side Story»

Καλύτερο Μοντάζ

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick Tick... Boom!

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

Tragedy of Macbeth

West Side Story

Καλύτερα Κοστούμια

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Καλύτερο Μακιγιάζ/Κομμώσεις

Coming to America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Καλύτερη Μουσική

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

Καλύτερο Τραγούδι

Be Alive, «King Richard»

Dos Oruguitas, «Encanto»

Down To Joy, «Belfast»

No Time To Die, «No Time to Die»

Somehow You Do, «Four Good Days»

Καλύτερος Ήχος

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Οπτικά Εφέ

Dune

Free Guy

No Time to Die

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών

Spider-Man No Way Home

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machine

Raya and the Last Dragon

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Riding with Fire

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Audible

Lead me Home

The Queen of Basketball

Three Songs

When We Were Bullies

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους