Οι Scorpions άλλαξαν τους στίχους του «Wind of Change» για να υποστηρίξουν την Ουκρανία

Αντί για Μόσχα – Ουκρανία: ακούστε ποιους στίχους του Wind of Change, άλλαξαν οι Scorpions.

Οι Scorpions θέλησαν να εκφράσουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, που δέχεται τη ρωσική εισβολή, αλλάζοντας ορισμένους από τους στίχους του τραγουδιού Wind of Change.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους, Rock Believer Tour 2022, σε συναυλία που έδωσαν στο Λας Βέγκας στις 27 Μαρτίου, ο Κλάους Μάινε ξεκίνησε να τραγουδά το Wind of Change, αλλάζοντας τον πρώτο στίχο του θρυλικού τραγουδιού.

Έτσι, ο στίχος «I follow the Moskva down to Gorky Park», έγινε «Now listen to my heart now, says Ukraine».

Το Wind of Change γράφτηκε από τον Κλάους Μάινε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, μετά την πρώτη του επίσκεψη στην τότε ΕΣΣΔ. Για ολόκληρο τον κόσμο έγινε ένα από τα σύμβολα της δημοκρατικής αλλαγής στη Σοβιετική Ένωση και αργότερα -ένα από τα σύμβολα της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκρότημα έχει ηχογραφήσει επίσης μια εκδοχή του τραγουδιού στη ρωσική γλώσσα με τίτλο «Ветер перемен» (Veter Peremen) όπως και μια ισπανική έκδοση που ονομάζεται «Vientos de Cambio».

Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι οι Scorpions θα παίξουν ζωντανά στη χώρα μας και συγκεκριμένα στις 6 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Τη συναυλία τους θα ανοίξει ο θρυλικός Alice Cooper.



