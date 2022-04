Conjuring Universe: Ανακοινώθηκε το σίκουελ του «The Nun»!

Το The Nun 2 θα αποτελέσει συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας τρόμου του 2018.

Αν είστε φαν του κινηματογραφικού τρόμου, τότε σίγουρα θυμάστε τον δαίμονα Βάλακ, που στοίχειωσε τις νύχτες μας μέσα από το The Nun του The Conjuring Universe που δημιούργησε ο Τζέιμς Γουάν.



Σε περίπτωση που σας άρεσε και η ταινία, τότε τα νέα είναι πολύ ευχάριστα για εσάς, καθώς στο CinemaCon στο Λας Βέγκας, η Warner Bros. έκανε την αναπάντεχη ανακοίνωση που αφορά στο σίκουελ του The Nun!

Ωστόσο, η Ακέλα Κούπερ (Malignant) που θα γράψει το σενάριο της δεύτερης ταινίας, δεν έκανε καμία άλλη αποκάλυψη σχετικά με την υπόθεση και το καστ του σίκουελ.

Θυμίζουμε ότι το The Nun ήταν spin off prequel φιλμ του The Conjuring 2 το οποίο εστίασε στον δαίμονα Βάλακ. Η ιστορία τοποθετείται στη Ρουμανία του 1952 και πρόκειται για την αρχαιότερη ιστορία στο timeline του Τhe Conjuring Universe.

Το φιλμ ξεχώρισε για τη σκοτεινή και απειλητική ατμόσφαιρα και τη μεσαιωνική αισθητική παρά για τα απαιτούμενα jumpscares μιας ταινίας τρόμου.

Παρά τις χλιαρές κριτικές και με προϋπολογισμό που άγγιξε τα 22 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία κατάφερε να φτάσει τα 365 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, έτσι ήταν σχεδόν σίγουρο ότι το στούντιο θα έδινε το «πράσινο φως» για μια συνέχεια, όπως άλλωστε ακουγόταν ήδη από το 2019.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ημερομηνία της πρεμιέρας στα σινεμά, ωστόσο αναμένουμε την επιστροφή της Μπόνι Άαρονς στον ρόλο της τρομακτικής καλόγριας.



Για την ιστορία, η τελευταία προσθήκη στο σύμπαν του Conjuring, ήταν η ταινία The Conjuring: The Devil Made Me Do It.



