Νύχτες Τρόμου: Οι ταινίες έναρξης και λήξης του 7ου Horrorant Film Festival

Οι 7ες Νύχτες Τρόμου θα φιλοξενήσουν 62 ταινίες σε 11 μέρες.

Μετά από δύο χρόνια, η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει ξανά Νύχτες Τρόμου. Ο λόγος για το κινηματογραφικό Horrorant Film Festival που επιστρέφει ξανά, 5-15 Μαΐου, μετά από δύο χρόνια διακοπής, εξαιτίας της Covid-19.



To φεστιβάλ από φέτος αποκτά μόνιμη στέγη στον ανακαινισμένο κινηματογράφο Ελιζέ (Νυμφαίου 12, Ιλίσια), αυξάνοντας παράλληλα τη διάρκειά του από 7 σε 11 ημέρες.



Φέτος οι Νύχτες Τρόμου θα φιλοξενήσουν 62 συνολικά ταινίες, 25 εκ των οποίων μεγάλου μήκους, όλες τους σε αποκλειστική πανελλήνια πρεμιέρα.



Όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ θα ταξιδέψει σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλοι προορισμοί.



Πιο συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτούσιο ολόκληρο το πρόγραμμα του φεστιβάλ ταυτόχρονα με την Αθήνα, 5-15 Μαΐου, στον κινηματογράφο Βακούρα, ενώ λίγο αργότερα, στις 12-18 Μαΐου, το φεστιβάλ θα ξεκινήσει στη Ρόδο και στον κινηματογράφο Pallas.

Ταινία Έναρξης

Φέτος, την έναρξη των Νυχτών Τρόμου θα σημάνει η επίσημη πρόταση της Ουγγρικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τα Όσκαρ, Post Mortem.



Ο έμπειρος Péter Bergendy (The Exam, Trezor) παρουσιάζει την πρώτη -χολυγουντιανών προδιαγραφών- ταινία τρόμου της χώρας, μια μεταπολεμική ιστορία φαντασμάτων που ξέρει πως για να πετύχει το σκοπό της δεν χρειάζεται φτηνά jump scares αλλά στοιχειωτική ατμόσφαιρα, φαντασμαγορική φωτογραφία, έξυπνη πλοκή και γοητευτικούς ήρωες.



Σύνοψη: Αμέτρητα φαντάσματα έχουν παγιδευτεί στον κόσμο ως αποτέλεσμα του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου και της επιδημίας της Ισπανικής γρίπης. Τον παγωμένο χειμώνα του 1918, ο Τομάς, ένας περιπλανώμενος μεταθανάτιος φωτογράφος, οδηγείται από την 10χρονη ορφανή Άννα στο μικρό χωριό της. Εκεί αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα παραφυσικά φαινόμενα και αποφασίζει να ερευνήσει τη προέλευσή τους. Έχοντας πάντα στο πλάι του την ατρόμητη Άννα, αναζητούν την αιτία της οργής των φαντασμάτων.

Ταινία Λήξης

Έντεκα ημέρες αργότερα, το Φεστιβάλ θα ρίξει αυλαία με κάτι τελείως διαφορετικό, το κλειστοφοβικό sci-fi θρίλερ Méandre.



Μετά από τη θητεία του ως βοηθός δίπλα σε σκηνοθέτες σαν τους Quentin Tarantino, Stephen Sommers, Luc Besson και Fred Cavayé, ο Mathieu Turi χαράζει το δικό του δρόμο, που φαίνεται πως τον οδηγεί στο είδος του τρόμου, αφού τέσσερα χρόνια μετά το πολυβραβευμένο Hostile, επιστρέφει με μια all-time classic «ποντίκι-σε-κλουβί», ιδέα που απογειώνεται χάρη στην non-stop ένταση και τα έξυπνα twists ‘n’ turns (pun intended) και πρωταγωνίστρια την ακαταμάχητη Gaia Weiss (Vikings - History Channel).



Σύνοψη: Μια νεαρή γυναίκα ξυπνά σε ένα ασφυκτικά στενό τούνελ γεμάτο θανατηφόρες παγίδες. Για να μην πεθάνει, πρέπει να συνεχίσει να προχωράει...





Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών





Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Νύχτες Τρόμου



Καλεσμένοι του 7ου Horrorant Film Festival, είναι ο πολυβραβευμένος Filip Jan Rymsza, σκηνοθέτης του Οργουελικού The Other Side Of The Wind, που θα έρθει στην Αθήνα για να παρουσιάσει το νέο του πόνημα, Mosquito State.



Για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού και να παρουσιάσουν τις μικρού μήκους δημιουργίες τους, στο Ελιζέ θα βρεθούν και οι σκηνοθέτες: Βίβιαν Παπαγεωργίου, Srdjan Milosavljevic, Κωνσταντίνος Γουργιώτης και Βαχάγκν Καραπετιάν.

Όσον αφορά τα εισιτήρια, αυτά θα κοστίζουν 7€, ενώ με επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού, για τους άνεργους, φοιτητές, ΑΜΕΑ και άνω των 65, το κόστος θα πέφτει στα 5€. Όπως πάντα, θα υπάρχει ημερήσια κάρτα, κόστους 10€ με την οποία μπορείτε να δείτε και τις τρεις προβολές μιας ημέρα, καθώς και full pass με 40€ για να δείτε όσες ταινίες αντέχετε.





