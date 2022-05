Βραβεία «Κάρολος Κουν» και Βραβεία Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 2020/21: Οι υποψηφιότητες

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαΐου.

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, στις 12.00 στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Απονομής των Βραβείων «Κάρολος Κουν» και των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 2020/21, η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

Ο θεσμός, που φέτος συμπληρώνονται 26 χρόνια από τη γέννησή του, αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και της Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, ενός από τα παλαιότερα πνευματικά σωματεία της χώρας (έτος ιδρύσεως 1928), και έχει σκοπό την αμερόληπτη ανάδειξη και στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και της επιστημονικής της τεκμηρίωσης.



Φέτος, όπως και στην Τελετή Βραβείων για το 2018, η εκδήλωση θα ακολουθήσει τα διεθνή πρότυπα, δηλαδή η σειρά απονομής θα καταλήγει στα Μεγάλα Βραβεία, με τη διαφορά ότι -για πρώτη φορά- οι δύο κατηγορίες βραβείων (θεατρικά και μουσικά) δεν θα απονεμηθούν χωριστά, αλλά εναλλάξ ανά κατηγορία. Επίσης, δεν θα απονεμηθεί Βραβείο Χορού λόγω της έλλειψης παραστάσεων κατά τη δεδομένη περίοδο (πανδημία), ούτε Μεγάλο Βραβείο Μουσικής λόγω μη επίτευξης πλειοψηφίας κατά τη σχετική συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής.



Την Κριτική Επιτροπή Θεάτρου και Χορού 2020/21 απαρτίζουν οι θεατρικοί κριτικοί: Λέανδρος Πολενάκης (πρόεδρος), Ανθούλα Δανιήλ, Κωνσταντίνος Μπούρας, Καλλιόπη Ραπανάκη και ο κριτικός χορού Ανδρέας Ρικάκης.



Την Κριτική Επιτροπή Μουσικής οι μουσικοί κριτικοί: Γεώργιος Κύρκος-Τάγιας (πρόεδρος), Αθανάσιος Βαβλίδας, Σοφία Θεοφάνους-Ματθαιουδάκη, Θάνος Μαντζάνας και Ευτύχιος Χωριατάκης.



Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνει η ηθοποιός και γνωστή εκφωνήτρια της ΕΡΤ Ολύνα Ξενοπούλου.



Το σύμβολο των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής είναι επίχρυσο ακριβές αντίγραφο στεφάνου ελληνιστικής εποχής, που ανακαλύφθηκε σε βασιλικό τάφο της Αττικής και φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, ενώ αυτό των βραβείων «Κάρολος Κουν» είναι αντίγραφο του «Ηλίου», που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Διαμαντής Διαμαντόπουλος για τις ανάγκες της σκηνοθεσίας της τραγωδίας «Άλκηστις» του Ευριπίδη - του πρώτου αρχαίου δράματος που σκηνοθέτησε ο Κάρολος Κουν.



Οι υποψηφιότητες αναλυτικά





O ήλιος του βραβείου Κουν

Βραβεία «Κάρολος Κουν» 2020/21

Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας

1. Δήμος Αβδελιώδης για την παράσταση «Όνειρο στο κύμα, Έρως Ήρως»

2. Πέτρος Ζούλιας για την παράσταση «Μαρίκα»

3. Άννα Κοκκίνου για την παράσταση «Οι Μίμοι» του Ηρώνδα

4. Έλενα Μαυρίδου για την παράσταση «Λάμπρος»

Βραβείο «Κάρολος Κουν» Ερμηνείας Ηθοποιού Σε Ελληνικό Έργο

1. Εύα Καμινάρη για «Το επάγγελμα της μητρός μου»

2. Θεμιστοκλής Καρποδίνης για το «Όνειρο στο κύμα»

3. Γιώργος Ψυχογυιός για τον Τυνδάρεω στον «Ορέστη»

Βραβείο «Κάρολος Κουν» Δραματουργίας Ελληνικού Έργου

1. Ελένη Καρασαββίδου για το έργο της «Φελίτσε και Λίλυ»

2. Στέφανος Παπατρέχας για το έργο του «Ονόριο, τα ανομήματα ενός εγκληματία»

3. Χριστόφορος Χριστοφής για το έργο του «Το κάλεσμα του Προμηθέα»

Βραβεία Κριτικών Θεάτρου 2020-21

Μεγάλο Βραβείο

1. Μάνος Βακούσης για τα «Απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη»

2. Μαριάννα Κάλμπαρη για τον «Έντμοντ»

3. Νένα Μεντή για την «Μαρίκα»

Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου και Μουσικής

Βραβείο Διεθνούς Ρεπερτορίου

1. Κριστόφ Βαρλικόφσκι για την «Οδύσσεια»

2. Μαριάννα Κάλμπαρη για τον «Έντμοντ»

Βραβείο Αρχαίου Δράματος

1. Μιχάλης Μαρμαρινός για τους «Ιχνευτές»

2. Γιάννης Κακλέας για τον «Ορέστη»

3. Σάββας Στρούμπος για την «Αντιγόνη»

Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη

1. Αμαλία Κλημοπούλου για την «Χίλντα»

2. Δημήτρης Μαγγίνας για τον «Έντμοντ»

3. Παντελής Φλατσούσης για τις σκηνοθεσίες του: «Ιταλική νύχτα», «Κυψέλη– new kids on the block», «Οι στρατιώτες», «Λάθος χώρα»

Βραβεία Κριτικών Μουσικής 2020/21

Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη της Μουσικής

1. Στάθης Καραπάνος για το «Κοντσέρτο για φλάουτο» του Χατσατουριάν

2. Μιχάλης Σέμσης για το «Κοντσέρτο για κοντραμπάσο» του Σκαλκώτα

Βραβείο Δισκογραφικής Εργασίας Ελληνικού Ενδιαφέροντος

1. Alkis Baltas. Works for String Orchestra (Subways Music)

2. Babis Kanas. Strings * Plus (IRIDA)

3. From Berlin to Athens – Piano Works by Nikos Skalkottas (BIS)

4. Greek Muse (IRIDA)

5. Greek Wind Quintets (Naxos)

6. Spyros Prosoparis. Spring Ritual (Subways Music)

7. Vasily Kalafati. Symphony in A minor (Naxos)

Βραβείο Μουσικολογικού Συγγράμματος

1. Αποκαλύπτοντας τη μουσική Μπαρόκ στα παιδιά, της Ευαγγελίας Κοψαλίδου (Fagotto books)

2. Δημήτρης Φάμπας (1921-1996). Πρωτεργάτης της ελληνικής Σχολής κιθάρας, του Τάσου Κολυδά (Παπαγρηγορίου – Νάκας)

3. Ο ήχος ως υλικό στη σύγχρονη μουσική δημιουργία, της Αναστασίας Γεωργάκη (Fagotto books)

4. Το μουσικό αγαθό. Θεωρίες καλλιτεχνικής αξίας, του Μάρκου Τσέτσου (Ιδρ. Σάκη Καράγιωργα)

