Ξέρουμε τι θα δείτε στο Netflix αυτή την εβδομάδα!

Το Stranger Things επιστρέφει στο Netflix, σχεδόν τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της τρίτης σεζόν.

Η τέταρτη σεζόν του Stranger Things στέφεται και επίσημα ο απόλυτος πρωταγωνιστής των τελευταίων ημερών του Μαΐου στο Netflix.



Το πρώτο μέρος του επερχόμενου τέταρτου κύκλου θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα για στριμάρισμα την Παρασκευή 27 του μήνα και οι φαν δεν βλέπουν την ώρα.



Όπως γνωρίζουμε, ο νέος κύκλος της επιτυχημένης σειράς θα είναι ο μεγαλύτερος αλλά και ο πιο σκοτεινός από όλους. Άλλωστε οι φωτογραφίες και τα τρέιλερ που κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο καιρό μας έδωσαν μια γεύση από την ιδιαίτερα τρομακτική και απειλητική ατμόσφαιρα των νέων επεισοδίων.



Για την ιστορία αναφέρουμε ότι ο τέταρτος κύκλος που ξεκίνησε γυρίσματα (μετ' εμποδίων λόγω κορονοϊού) τον Φεβρουάριο του 2020, έρχεται σχεδόν τρία χρόνια μετά την προβολή του τρίτου κύκλου, τον Ιούλιο του 2019. Η τέταρτη σεζόν θα χωριστεί σε δύο μέρη με το πρώτο κυκλοφορεί στις 27 Μαΐου και το δεύτερο ακολουθεί την 1η Ιουλίου.

Παράλληλα, οι δημιουργοί ετοιμάζουν ήδη την επόμενη, πέμπτη σεζόν η οποία θα είναι και η τελευταία του «Stranger Things».

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 22 έως 28 Μαΐου 2022.

Σειρές του Netflix

27/5/2022

Stranger Things 4 (Stranger Things 4: Volume 1)



Με το ξεκίνημα των ανοιξιάτικων διακοπών, το σκοτάδι απλώνεται ξανά στο Χόκινς και πυροδοτεί νέο τρόμο, ανατριχιαστικές μνήμες και την απειλή ενός πολέμου.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

26/5/2022

My Little Pony: Άφησε το Σημάδι σου (My Little Pony: Make Your Mark)



When Zipp realizes that the power of the crystals are fading, she goes on a mission to figure out why.





