Ελληνικό box office: Αυτές τις ταινίες είδαμε στα σινεμά το περασμένο τετραήμερο

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 12 έως 15 Μαΐου 2022.

O «Dr. Strange» συνεχίζει να οδηγεί σταθερά την κούρσα του ελληνικού box office, φτάνοντας τα 183.222 τις δύο εβδομάδες κυκλοφορίας του.

Στη δεύτερη θέση, συναντάμε μια από τις νέες ταινίες της προηγούμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα το δράμα κατασκοπείας «Επιχείρηση Κιμάς». Μια θέση στη δεκάδα του ελληνικού box office βρήκαν επίσης οι νέες ταινίες «Πύρινη Οργή» και «Το κορίτσι με το βραχιόλι».



Κατά το τετραήμερο από τις 12 έως τις 15 Μαΐου 2022 σε πανελλαδική κλίμακα 26 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 53.727 εισιτήρια, σημειώνοντας πτώση άνω του 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο τετραήμερο των 138.727 εισιτηρίων.



Δείτε αναλυτικά το Top-10 των εισιτηρίων για το τετραήμερο 12 έως 15 Μαΐου 2022.



1. «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», εισιτήρια 37.750 (166 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 183.222 (2η εβδομάδα προβολής)



2. «Επιχείρηση κιμάς», εισιτήρια 2.626 (39 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 2.626 (1η εβδομάδα προβολής)



3. «Sonic: Η ταινία 2», εισιτήρια 2.378 (49 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 72.271 (7η εβδομάδα προβολής)



4. «Ο άνθρωπος του Βορρά», εισιτήρια 2.228 (28 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 42.897 (4η εβδομάδα προβολής)



5. «Τα κακά παιδιά», εισιτήρια 1.958 (29 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 55.760 (8η εβδομάδα προβολής)



6. «Πύρινη οργή», εισιτήρια 1.574 (43 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.574 (1η εβδομάδα προβολής)



7. «100% Λύκος», εισιτήρια 1.529 (50 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 4.105 (2η εβδομάδα προβολής)



8. «Η μνήμη του δολοφόνου», εισιτήρια 1.478 (12 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 18.380 (3η εβδομάδα προβολής)



9. Αϊνμπο: Πριγκίπισσα του Αμαζονίου», εισιτήρια 1.113 (41 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 9.173 (3η εβδομάδα προβολής)



10. «Το κορίτσι με το βραχιόλι», εισιτήρια 985 (14 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 985 (1η εβδομάδα προβολής)





