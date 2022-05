Athens Music Week: Οι πρώτες ανακοινώσεις του προγράμματος

Τρεις μέρες γεμάτες συζητήσεις, παρουσιάσεις, workshops, speed meetings, networking events, showcase συναυλίες και ένα μεγάλο closing live event στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά και σε μια καθοριστική στιγμή για την εγχώρια και παγκόσμια μουσική σκηνή στην μεταπανδημική εποχή, το Athens Music Week επιστρέφει με το βλέμμα στο μέλλον, από τις 22 έως τις 24 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Bios και το Temple.



Τρεις μέρες γεμάτες συζητήσεις, παρουσιάσεις, workshops, speed meetings, networking events και φυσικά showcase συναυλίες αλλά και ένα μεγάλο closing live event στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης!

Δες τα πράγματα «από μέσα» και γνώρισε ανθρώπους και δίκτυα που θα σε βοηθήσουν να προωθήσεις τη μουσική σου στον υπόλοιπο κόσμο, μάθε τι ρόλο παίζουν τα εγχώρια media και πώς μπορούν να υπάρξουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για νέους καλλιτέχνες, ανακάλυψε τρόπους να αυξήσεις τα έσοδα σου από τη μουσική και μάθε τι συμβαίνει με τα NFTs στην Ελληνική μουσική και στις τέχνες. Με ποια κριτήρια αναδεικνύουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί της Ελλάδας τα επόμενα hits; Ποια είναι η θέση της trap στη σύγχρονη ελληνική ποπ κουλτούρα; Πώς μπορείς να δημιουργήσεις σωστά τη wiki σελίδα σου, τι σχέση έχει το Tik Tok με τη μουσική και πόσο σημαντικοί είναι τελικά οι social fans;



Σε όλα αυτά και σε ακόμα περισσότερα ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι εταιρειών, διεθνών δικτύων και οργανισμών, πολιτιστικών ιδρυμάτων και κρατικών φορέων, όπως, μεταξύ άλλων, από την Ελλάδα: Globe One Digital, VIVA, Academy of Entrepreneurship, Athens Jazz Festival, Athens Voice, Bryq & Persado, ComeTogether, Digital Minds, DPG, Kosmos 93.6, Liquid Media, Pepper Radio 96.6, PostScriptum, Sky Vector Music, Stay Independent, Teranga Beat, UNDO Records, United We Fly, Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», ΣΚΑΙ, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 24 Media.

Kαι από το εξωτερικό: Centre National de la Musique (Γαλλία), Dotted Music Agency (Η.Π.Α), Delta Booking Agency (Πολωνία), ΕΧΙΤ Festival (Σερβία), Future Echoes Festival (Σουηδία), Ink Music (Αυστρία), Krakow Festival Office (Πολωνία), Linecheck Festival (Ιταλία), Μamazone (Ουγγαρία), Music Estonia (Εσθονία), Steve Farris Music (Ηνωμένο Βασίλειο), Τaksirat Festival (Β. Μακεδονία), The State51 Conspiracy (Ηνωμένο Βασίλειο), Startup Wise Guys (Εσθονία).



Τα Showcases Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών ειναι όμως αυτά που δίνουν τον ρυθμό μέσα και έξω από την Τεχνόπολη καθώς φέτος, τα live επιστρέφουν δυναμικά και επεκτείνονται σε δύο γειτονικά venues, το Bios και το Temple. Τo πρόγραμμα των Showcases συνδυάζει νέες και διαχρονικές τάσεις εστιάζοντας στην ανάδειξη και προώθηση Ελλήνων μουσικών ενώ συστήνει για πρώτη φορά ξένους καλλιτέχνες στην εγχώρια αγορά, ανάμεσα στους οποίους οι Christos Kalkanis Solo, Coslee, Hume Assine, Iota Phi, Kolida Babo, Lia Hide, Monnodic, Supersonic Elephant Club, The Bonnie Nettles, Transparent Man, VASSIŁINA, Wera & Nick, Zimbru, Zulu 3.4.



Ακόμα, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα υποδεχόμαστε εκπροσώπους δύο εκ των πιο ενεργών διεθνών δικτύων για τον ανεξάρτητο μουσικό τομέα, το Impala - Independent Music Companies Association και International Music Managers Forum (IMMF), που στόχο έχουν την βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών/μεσαίων εταιρειών, την απόδοση μεγαλύτερης αξίας στους ανεξάρτητους καλλιτέχνες και την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς επίσης και τον νεοσύστατο οργανισμό Music Tech Europe που στόχο έχει να δημιουργήσει συνέργειες και ευκαιρίες μεταξύ του κλάδου της τεχνολογίας και της μουσικής. Μία μοναδική ευκαιρία για διεθνή δικτύωση, ανταλλαγή καλών πρακτικών και ευρύτερη συσπείρωση του εγχώριου κλάδου.



Επιπλέον, το, Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI), διοργανώνει pitch sessions και παρουσιάζει τις 30 ευρωπαικές νεοφυείς επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν, φέτος, από το ΗΕΜΙ Incubator και οι οποίες παρέχουν καινοτόμες λύσεις σε καίρια ζητήματα του μουσικού κλάδου, με απώτερο στόχο την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής, της διαφορετικότητας, της βιωσιμότητας και της δημιουργικότητας σε έναν εξελισσόμενο κλάδο όπου η τέχνη, η επιστήμη και η επιχειρηματικότητα συγκλίνουν.



Όπως κάθε χρόνο, το Athens Music Week ρίχνει αυλαία με μία μεγάλη συναυλία στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης με ένα line up-έκπληξη που θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν το Φεστιβάλ.



Αναλυτικές πληροφορίες και νέες προσθήκες στο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.



Τo Athens Music Week υλοποιείται με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και JUMP - European Music Market Accelerator, δύο έργων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Εισιτήρια

Ημερήσιο εισιτήριο: 7 ευρώ (προπώληση), 10 ευρώ (στην είσοδο)

Τριήμερο εισιτήριο: 15 ευρώ (προπώληση), 30 ευρώ (στην είσοδο)

Προπώληση εισιτηρίων: Viva.gr



Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Τρίτη 25 Μαΐου στις 12.00



Μάθε περισσότερα στο athensmusicweek.gr

