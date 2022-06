Ακούστε τα 10 καλύτερα τραγούδια των Dropkick Murphys

The Boys Are Back!

Αντίστροφη μέτρηση για τις δύο μεγάλες συναυλίες των Dropkick Murphys σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουνίου οι Dropkick Murphys επιστρέφουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για να δώσουν δύο shows που θα δικαιώσουν το όνομά τους ως ένα από τα πλέον αγαπημένα συγκροτήματα της χώρας!



Το AthensRocks Festival (μαζί τους οι Villagers Of Ioannina City, οι The Rumjaks και οι Fundracar ) και το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών (μαζί τους οι The Rumjaks ) θα υποδεχτούν ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα των τελευταίων ετών με τη μπάντα να ανυπομονεί να εμφανιστεί στην Ελλάδα.



Καθώς οι μέρες περνούν και η επίσκεψη των Dropkick Murphys στη χώρα μας ολοένα και πλησιάζει, ας ακούσουμε στο παρακάτω countdown τα 10 καλύτερα τραγούδια που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της εκπληκτικής τους καριέρας.









