Οδηγός «επιβίωσης» για το Release Athens 2022

To Release Athens 2022 ανοίγει τις πόρτες του στις 8 Ιουνίου

Όσα χρειάζεται να ξέρεις για τους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή του Release Athens 2022.

Μετά από δύο χρόνια αναγκαστικής σιωπής λόγω της πανδημίας, το Release Athens επιστρέφει στην Πλατεία Νερού, μεγαλύτερο από ποτέ με 12 μέρες για όλα τα γούστα.



Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, οπότε πάρτε μολύβι και χαρτί, μελετήστε το πρόγραμμα του φετινού Release Athens και οργανωθείτε!



Ημέρα 1η (Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022)

Bauhaus

Το φετινό φεστιβάλ ξεκινάει εντυπωσιακά με τη συναυλία που πάντα ονειρεύονταν οι θιασώτες του «σκοτεινού» ήχου. Οι Bauhaus, έρχονται στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά από 40 περίπου χρόνια και αν τα μισά από όσα διαβάζουμε και βλέπουμε από το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες είναι αλήθεια, μας περιμένει μια από τις συναυλίες του καλοκαιριού. Πόσο μάλλον όταν το support είναι οι εξίσου σπουδαίοι Jesus And The Mary Chain και οι Βέλγοι dEUS που γράφουν ιστορία στα ελληνικά συναυλιακά δρώμενα με κάθε τους εμφάνιση. Τη βραδιά ανοίγουν δύο απολύτως ταιριαστά συγκροτήματα, οι ανερχόμενοι Strawberry Pills και οι Youth Valley.



Ημέρα 2η (Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022)

Nick Cave

Το Release Athens συνεχίζει εξίσου εντυπωσιακά με ένα από τα καλύτερα live acts του πλανήτη εδώ και δεκαετίες, τους Bad Seeds του Nick Cave. Δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια μάλλον πέρα από το προφανές: είμαστε πολύ τυχεροί που η Αθήνα δεν λείπει ποτέ από το πρόγραμμά του και βλέπουμε έναν εκ των κορυφαίων frontmen όλων των εποχών σε κάθε νέο του βήμα. Μαζί του, η σταθερή αξία του post rock, οι Mogwai, που πλέον είναι πολλά παραπάνω από αυτό και βρίσκονται στην κορυφή της εμπορικής και καλλιτεχνικής τους αναγνώρισης. Τέλος, το συγκρότημα που έρχεται με το δίσκο της χρονιάς μέχρι στιγμής, οι Ιρλανδοί Fontaines D.C. που μάλλον θα παίξουν για τελευταία φορά στην καριέρα τους πριν δύσει ο ήλιος. Το line up της ημέρας συμπληρώνουν δύο εξαιρετικά indie pop/shoegaze συγκροτήματα της πόλης, οι Sugar for the Pill και οι Royal Arch.



Ημέρα 3η (Σάββατο 18 Ιουνίου 2022)

Parov Stelar Mark Unterberger

Η πιο χορευτική βραδιά του φετινού Release θα είναι το Σαββατόβραδο με τον Parov Stelar. Ο Αυστριακός εμπνευστής του electro swing έχει μόλις κυκλοφορήσει το νέο του δίσκο και μοιάζει ανανεωμένος. Εγγυημένη διασκέδαση αυτός και η μπάντα του, όπως έχουμε διαπιστώσει αρκετές φορές πια. Μαζί του, το δίδυμο-φωτιά από την Ουκρανία, οι ARTBAT που σαρώνουν τα τελευταία χρόνια κάθε σημαντικό dancefloor, όπως και ο σπουδαίος Βερολινέζος DJ και παραγωγός, Kevin de Vries.



Ημέρα 4η (Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022)

Manowar

Οι βασιλιάδες του metal, Manowar επιστρέφουν στην Αθήνα στα πλαίσια της «Crushing the Enemies of Metal Anniversary Tour ’22», όπου θα γιορτάσουν τις επετείους έξι εμβληματικών δίσκων του ιστορικού αυτού συγκροτήματος. Οι Έλληνες Manowarriors θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να ακούσουν για πρώτη φορά ένα νέο τραγούδι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια, με τη συμμετοχή του Κώστα και του Κωνσταντίνου Καζάκου. Θα προηγηθεί η εμφάνιση του πιο επιτυχημένου γκρουπ της χώρας, των σπουδαίων Rotting Christ και των Ιταλών πρωτοπόρων του συμφωνικού power metal, Rhapsody of Fire. Η ημέρα θα ξεκινήσει με την παρουσία των ξεχωριστών Meden Agan.



Ημέρα 5η (Σάββατο 25 Ιουνίου 2022)

Γιάννης Αγγελάκας

Μια μέρα αφιερωμένη στο εγχώριο ροκ, με τους δύο πιο σημαντικούς εκπρόσωπους του ήχου να ανεβαίνουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού για μια μεγάλη γιορτή. Και έχουμε καλή αφορμή για να τους ξαναδούμε, αφού από τη μια ο Γιάννης Αγγελάκας με τους 100°C μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους δίσκο ενώ ο Παύλος Παυλίδης ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα του με το νέο του γκρουπ, τους Hotel Alaska. Το line up συμπληρώνει ένα από τα καλύτερα νέα ονόματα της σκηνής, το Παιδί Τραύμα που πρόσφατα μετεξελίχθηκε σε μπάντα. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα ονόματα που θα συμπληρώνουν το line up.



Ημέρα 6η (Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022)

London Grammar Alex Waespi1

Σειρά παίρνει η πιο pop μέρα του φεστιβάλ. Headliners το μεγαλύτερο dream pop συγκρότημα των ημερών μας, οι London Grammar, οι οποίο επισκέπτονται για πρώτη φορά την Αθήνα σε μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση. Το τρίο από το Λονδίνο έχει κατακτήσει τα αθηναϊκά ραδιόφωνα από την πρώτη στιγμή και ανυπομονούμε να δούμε από κοντά τη Hannah Reid με τη μαγευτική φωνή της. Μαζί τους η LP, η οποία έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση με το εγχώριο κοινό χάρις το «Lost On You» που εκτίναξε την καριέρα της παγκοσμίως και οι Hooverphonic που πλέον έχουν και πάλι στη σύνθεσή τους την φωνή των μεγαλύτερων επιτυχιών τους, την Geike Arnaert. Την βραδιά ανοίγει o ελληνοβρετανός D3LTA και οι Daphne and the Fuzz.



Ημέρα 7η (Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022)

Pet Shop Boys

Όχι μόνο έρχονται οι Pet Shop Boys μετά από καιρό στην πόλη αλλά μας επισκέπτονται στα πλαίσια της πρώτης Greatest Hits περιοδείας της καριέρας τους. Είδαμε τα setlists από τις πρώτες συναυλίες τους και κάπως ανατριχιάσαμε. Παίζουν τα πάντα! Εγγυημένη η διασκέδασή μας και με την παρουσία των πάντα άψογων Thievery Corporation αλλά και του δικού μας K. Βήτα που μάλλον είναι το ίδιο ενθουσιασμένος με εμάς αφού έχει δηλώσει επανειλημμένα πως λατρεύει τους Βρετανούς superstars. Το ζέσταμα αναλαμβάνει ο φοβερός και τρομερός Mazoha και το next big thing της εγχώριας σκηνής, οι Bobya Cottisha.



Ημέρα 8η (Σάββατο 2 Ιουλίου 2022)

Iggy Pop

Η όγδοη μέρα του Release Athens θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για τη συναυλία της χρονιάς. Όχι μόνο θα ανέβει στη σκηνή o Iggy Pop, ο άνθρωπος που έφτιαξε το καλούπι που έβγαλε τους rock stars των τελευταίων 50 χρόνων αλλά co-headliner θα είναι ένας άξιος διάδοχός του, ο Liam Gallagher που φαίνεται να βρίσκεται στην κορυφή της μετά-Oasis πορείας του. Μαζί τους, το αγαπημένο γκρουπ του Iggy Pop, οι Sleaford Mods, οι ανερχόμενοι The K’s που μοιάζουν το επόμενο μεγάλο όνομα της Αγγλίας και οι δικοί μας, The Noise Figures.



Ημέρα 9η (Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022)

Judas Priest

Σειρά παίρνουν οι «Θεοί του Metal» οι Judas Priest που μετά από 50 χρόνια απαράμιλλης καριέρας γιορτάζουν την -καθυστερημένη- είσοδό τους στο Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, ως ένα απ’τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα του σκληρού ήχου. Το line up συμπληρώνουν οι πάντα ακραίοι Cradle of Filth και το supergroup των Dead Daisies με τη φωνάρα του Glenn Hughes ως βασικό όπλο.



Ημέρα 10η (Τρίτη 19 Ιουλίου 2022)

Clutch

Μια από τις πιο σταθερές αξίες της κιθαριστικής μουσικής, οι Αμερικανοί Clutch έχουν περάσει από όλα τα είδη του σκληρού ήχου: από το hardcore στο metal και από εκεί στο stoner rock και το hard rock. Εγγυημένο πάρτι δηλαδή, αναμένοντας τις επόμενες μέρες και τα «καυτά» ονόματα που θα συμπληρώσουν το line up.



Ημέρα 11η (Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022)

Sabaton

Headliners στην προτελευταία ημέρα του Release Athens oι Sabaton, οι οποίοι έχουν βάλει σκοπό να μάθουν ιστορία στο metal κοινό του πλανήτη. Με νέο δίσκο και νέες αφηγήσεις των πολεμικών συγκρούσεων του παρελθόντος, οι Σουηδοί είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα heavy metal acts και περιμένουμε ένα εντυπωσιακό show. Την ίδια ημέρα, ένα όνομα-θρύλος του progressive metal, οι Blind Guardian και οι εξαιρετικοί Epica που θα πάρουν την σκυτάλη από τους Enemy of Reality και Silent Rage που συμπληρώνουν το line up.



Ημέρα 12η (Σάββατο 23 Ιουλίου 2022)

Slipknot

Και το επικό φινάλε του φετινής έκδοσης του φεστιβάλ. Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του πλανήτη και ένα από τα πιο εντυπωσιακά live acts του σκληρού ήχου ξανά στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια. Οι Slipknot δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο εκεί έξω και αυτή εδώ είναι μια πραγματικά «άχαστη» συναυλία. Πόσο μάλλον όταν την ίδια μέρα θα ανέβουν στη σκηνή οι Sepultura, ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα των τελευταίων 30 ετών. Αναμένουμε σύντομα και τις ανακοινώσεις των υπόλοιπων συγκροτημάτων της ημέρας.



Oλα τα τελευταία νέα, χρηστικές πληροφορίες, αγορά εισιτηρίων από το www.releaseathens.gr

Οι ώρες έναρξης για κάθε καλλιτέχνη θα αναρτώνται στην επίσημη σελίδα του φεστιβάλ και στα social media του

Επωφεληθείτε από τις προσφορές διημέρου για να παρακολουθήσετε περισσότερες ημέρες του Release Athens 2022 με χαμηλότερο κόστος.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια για κάθε ημέρα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.







