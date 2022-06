Ξέρουμε ποιες νέες σειρές και ταινίες θα δείτε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 6 έως 12 Ιουνίου 2022.

H έκτη και τελευταία σεζόν των Peaky Blinders έρχεται επιτέλους στο Netflix και αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή της εβδομάδας. Αν είστε φαν των σειρών, αξίζει μια ματιά στο Intimacy από τις 10 Ιουνίου. Οι κινηματογραφόφιλοι δεν πρέπει να χάσουν το Trees of Peace, εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 6 έως 12 Ιουνίου 2022.

Σειρές του Netflix

08/6/2022

Baby Fever



Σ' αυτήν την αισθηματική κομεντί, μια γιατρός γονιμότητας που γονιμοποιείται μεθυσμένη με το σπέρμα του πρώην της προσπαθεί να τον ξανακερδίσει αφού μείνει έγκυος.

10/6/2022

First Kill



Ο έρωτας μπερδεύει τις έφηβες Τζουλιέτ και Καλάιοπι. Η μία είναι βαμπίρ, η άλλη είναι κυνηγός βρικολάκων, αλλά και οι δύο είναι έτοιμες να ρίξουν το πρώτο βέλος.

10/6/2022

Peaky Blinders: Σεζόν 6 (Peaky Blinders: Season 6)



Οι Σέλμπι βιώνουν μια μεγάλη απώλεια. Τέσσερα χρόνια μετά, το τέλος της Ποτοαπαγόρευσης ωθεί τον Τόμι στο εμπόριο οπίου και μια αναγκαστική συμμαχία με τους εχθρούς του.



10/6/2022

Ιδιωτικότητα (Intimacy)

Intimacy Netflix



Το σεξ βίντεο μιας ανερχόμενης πολιτικού που διέρρευσε λειτουργεί ως καταλύτης σε αυτήν την ιστορία τεσσάρων γυναικών που κινούνται ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο.

Tαινίες του Netflix

08/6/2022

Hustle



Το καλοκαίρι πριν από το κολέγιο, ο διαβαστερό Auden συναντά την μυστηριώδη Eli, και - σε νυχτερινές αναζητήσεις - την βοηθά να βιώσει την ξέγνοιαστη εφηβική ζωή που της έλειπε.

10/6/2022

Τα Δέντρα της Ειρήνης (Trees of Peace)



Τέσσερις διαφορετικές γυναίκες έρχονται πολύ κοντά, ενώ βρίσκονται παγιδευμένες κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Ρουάντα. Εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

08/6/2022

Keep Sweet: Προσευχή και Υπακοή (Keep Sweet: Pray and Obey)



Αυτό το ντοκιμαντέρ εξετάζει την άνοδο του Γουόρεν Τζεφς στη Φονταμενταλιστική Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και τα αποτρόπαια εγκλήματά του.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

06/6/2022

Ομάδα σε Δράση: Σεζόν 2 (Action Pack: Season 2)



Ο ενήλικας Τεντ Τέμπλετον χρησιμοποιεί τα μαγικά της Τίνα για να γίνει πάλι ο Αρχιμπόμπιρας. Όμως η επιστροφή του στην Μπόμπιρες ΑΕ δεν είναι παιχνίδι για παιδιά.







Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr