Dropkick Murphys: Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται στο Principal Club Theater

Η πρόβλεψη για άσχημες καιρικές συνθήκες, μεταφέρει τη συναυλία των Dropkick Murphys στο Principal Club Theater.

Μετά την επιτυχημένη συναυλία τους στην Αθήνα, χθες 13 Ιουνίου, οι Dropkick Murphys ανηφορίζουν στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, με δεδομένες τις προβλέψεις για άσχημες καιρικές συνθήκες στην πόλη για την Τρίτη 14 Ιουνίου το ξεσηκωτικό show των Dropkick Murphys και των The Rumjacks, αλλάζει χώρο και μεταφέρεται στο Principal Club Theater. Όλα τα εισιτήρια που έχουν προπωληθεί ισχύουν κανονικά για τον νέο συναυλιακό χώρο, η χωρητικότητα του οποίου είναι περιορισμένη, για αυτό σπεύσατε να προλάβετε όσα έχουν απομείνει!

Αν υπάρχει ένα συγκρότημα που φιγουράρει στην κορυφή των αγαπημένων του ελληνικού κοινού και κάθε του εμφάνιση συνοδεύεται από πανικό και κραυγές χαράς, αυτό δεν είναι άλλο από τους Dropkick Murphys! Από το 1996, όταν και ιδρύθηκε η μπάντα στη Μασαχουσέτη, έγινε συνώνυμο του Celtic punk συνδυάζοντας από τη μία στους Clash και τους RAMONES και από την άλλη στους Pogues και τους Dubliners που αποτελούν βασικές επιρροές τους.

Οι Dropkick Murphys «γεννήθηκαν» από την εργατική τάξη, για αυτό πάντοτε στέκονταν δίπλα στις κοινωνικές ομάδες που βάλλονταν στον αγώνα τους για τη διεκδίκηση στοιχειωδών δικαιωμάτων. Ο Κen Casey (μπάσο, φωνή), ιθύνων νους του συγκροτήματος, άλλωστε έχει γίνει πολλές φορές η φωνή ενάντια στον φασισμό και τον νεοναζισμό, αποδεχόμενος την πολιτική χροιά κάποιων εκ των τραγουδιών τους.

Με περισσότερα από 25 χρόνια στη δισκογραφική και συναυλιακή πιάτσα, οι Dropkick Murphys έχουν δημιουργήσει έναν ξεχωριστό δεσμό με το κοινό τους, όπως αποτυπώνεται στα one of a kind live τους, όταν γίνονται ένα με το πολυπληθές κοινό τους σε τραγούδια όπως το “I’m Shipping Up to Boston”, “Johnny I hardly Knew Ya”, “Rose Tattoo”, “Going Out in Style”, “Famous for Nothing” και πολλά άλλα!

The Rumjacks

Έναν χρόνο μετά την τελευταία τους επίσκεψη στη χώρα μας, οι αγαπημένοι μας The Rumjacks, επιστρέφουν στα εδάφη που αγάπησαν και αγαπήθηκαν όσο λίγες μπάντες. Έχοντας στις αποσκευές τους την τελευταία τους κυκλοφορία, Hestiα, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις την περασμένη χρονιά, αλλά και το Live in Athens, ένα δείγμα της μοναδικής εμπειρίας από τα live τους στη χώρα μας.

Οι Αυστραλοί με τον ξεσηκωτικό Celtic punk ήχο, είναι οι πλέον κατάλληλοι για να ζεστάνουν την ατμόσφαιρα, ξεσηκώνοντας τους fans με τον πιο δυναμικό τρόπο, τη στιγμή που το κοινό θα αδημονεί για ακόμη μια live εκτέλεση του “An Irish Pub Song”!

Πληροφορίες



Τα εισιτήρια ξεκινούν από 36€



Η προπώληση της συναυλίας διεξάγεται μέσω του: www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster: 211 19 81 535



Οι πόρτες ανοίγουν: 19:30

The Rumjacks on stage: 20:00

Dropkick Murphys on stage: 21:30

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr