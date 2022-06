Αυτές είναι οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα!

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 20 έως 26 Ιουνίου 2022.

Οι σειρές που έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα δεν θα αφήσουν κανέναν αδιάφορο. Το δημοφιλές The Umbrella Academy επιστρέφει με την τρίτη σεζόν και θα μας κάνει να κολλήσουμε. Παράλληλα, οι φαν του La Casa de Papel μπορούν να ρίξουν μια ματιά στην κορεάτικη εκδοχή του. Τέλος, ο «Mr Bean» - Ρόουαν Άτκισον τα βάζει με μια μέλισσα στο Man Vs Bee.



Oι λάτρεις της δράσης, θα απολαύσουν την ταινία The Man from Toronto με τους Κέβιν Χαρτ και Γούντι Χάρελσον.

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 20 έως 26 Ιουνίου 2022.

Σειρές του Netflix

22/6/2022

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 3 (The Umbrella Academy: Season 3)



Η υποψήφια για Emmy σειρά για μια δυσλειτουργική οικογένεια υπερηρώων επιστρέφει για μια νέα σεζόν.



23/6/2022

Queen



Μετά από 50 χρόνια απουσίας, ένας καταξιωμένος ράφτης και ντραγκ κουίν από το Παρίσι επιστρέφει στη γενέτειρά του στην Πολωνία για να συμφιλιωθεί με την κόρη του..



24/6/2022

Τέλεια Ληστεία: Κορέα, Μέρος 1 (Money Heist: Korea - Joint Economic Area)



Η κορεάτικη εκδοχή του La Casa de Papel. Κλέφτες επιτίθενται στο νομισματοκοπείο της ενοποιημένης Κορέας. Με εγκλωβισμένους ομήρους, η αστυνομία πρέπει να τους σταματήσει, μαζί και τον μυστηριώδη εγκέφαλο.

24/6/2022

Άνθρωπος Εναντίον Μέλισσας (Man Vs Bee)



Ο Βρετανός κωμικός Ρόουαν Άτκινσον (Mr. Bean) πρωταγωνιστεί σε αυτήν τη σχεδόν βωβή κωμωδία για τη μάχη ενός άντρα που προσέχει ένα σπίτι ενάντια σε μια μέλισσα.

Ταινίες του Netflix

20/6/2022

Μοιραία Αγάπη (Doom Of Love)



Αφού χρεοκοπήσει, ένας διαφημιστής ερωτεύεται μια τραγουδίστρια σε ένα καταφύγιο για γιόγκα και την ακολουθεί σε ένα ταξίδι αυτοπραγμάτωσης.

22/6/2022

Love & Gelato (Αγάπη και Παγωτό)



Η Λίνα υπόσχεται στην άρρωστη μητέρα της ότι θα περάσει το καλοκαίρι πριν από το πανεπιστήμιο στη Ρώμη, όπου ερωτεύεται την πόλη, τους ανθρώπους – και το παγωτό.

24/6/2022

Ο Άνδρας από το Τορόντο (The Man from Toronto)



Μια υπόθεση εσφαλμένης ταυτότητας αναγκάζει έναν αδέξιο επιχειρηματία να συνεργαστεί με έναν διαβόητο δολοφόνο, τον Άνδρα από το Τορόντο, με την ελπίδα να επιζήσει.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

21/6/2022

Το Μέλλον (The Future Of)



Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ εξερευνά εκπληκτικές προβλέψεις σχετικά με την επερχόμενη πραγματικότητα, την τεχνολογία φορητών συσκευών και άλλες καινοτομίες που θα επηρεάσουν τη ζωή μας στο μέλλον.

22/6/2022

Η Κρυφή Ζωή των Κατοικιδίων (The Hidden Lives of Pets)



Γλυκά τετράποδα! Γνωρίστε απίθανα πλάσματα από όλο τον κόσμο και μάθετε τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για τις αισθήσεις και τις ικανότητες των φίλων μας των ζώων.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

24/6/2022

Angry Birds: Summer Madness: Season 2



Πούπουλα και φτερά πετούν όταν ένας έφηβος Ρεντ, ο Τσακ, ο Βόμβα και η Στέλλα περνούν ένα άγριο καλοκαίρι μαζί με άλλα Angry Birds στο Στρατόπεδο Splinterwood!

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr