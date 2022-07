Judas Priest: Μάθαμε τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του Release Athens

Δείτε το πρόγραμμα εμφάνισης των συγκροτημάτων στο Release Athens, την Παρασκευή 15 Ιουλίου.

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου, το Release Athens 2022 έχει τη χαρά να φιλοξενήσει τρία θρυλικά συγκροτήματα, τα οποία καθόρισαν, το καθένα με τον τρόπο του, την ιστορία του metal και του hard rock.



Οι «Metal Gods» Judas Priest, με περισσότερα από 50 χρόνια λαμπρής καριέρας που άλλαξε μια και καλή το πρόσωπο του «σκληρού ήχου», έρχονται στην Αθήνα με ένα setlist γεμάτο με τις κορυφαίες τους στιγμές και τα πιο επιδραστικά τους τραγούδια.



Μαζί τους, οι Cradle of Filth, οι ηγέτες του ακραίου metal και κορυφαίο live act του χώρου αλλά και το supergroup των Dead Daisies με τον Glenn Hughes να αναλαμβάνει τα φωνητικά και να επιβεβαιώνει το προσωνύμιο «The Voice of Rock» από τις ημέρες που σάρωνε με τους Deep Purple και τους Trapeze.



Την ημέρα ανοίγει το Αθηναϊκό τρίο των Black Soul Horde, το οποίο βρίσκεται στην καλύτερη και πιο δημιουργική του περίοδο.



Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30

18.00 / Black Soul Horde

19.00 / The Dead Daisies

20.30 / Cradle of Filth

22.30 / Judas Priest

Η προπώληση συνεχίζεται προς 50€, ενώ στο ταμείο το εισιτήριο θα κοστίζει 55€.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι προσφορές για να αποκτήσεις το εισιτήριο διημέρου σου σε προνομιακή τιμή!



https://www.releaseathens.gr/prosfores/

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

