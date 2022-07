Release Athens: H Πλατεία Νερού υποκλίθηκε στον Iggy Pop - 45 «κλικ» από την 8η ημέρα του φεστιβάλ

Liam Gallagher και Iggy Pop τρέλαναν το κοινό χθες βράδυ στο Release Athens.

Ο Iggy Pop επέστρεψε στη σκηνή του Release Athens και για ακόμα μια φορά σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του.

Η χθεσινή όγδοη ημέρα του Release Athens άνοιξε με τους The Noise Figures, συνέχισε με τους The K's και Sleaford Mods και φυσικά έφερε στην Πλατεία Νερού, δύο μεγάλα ονόματα διαφορετικών εποχών και σκηνών, που ο καθένας με τον τρόπο του ξεσήκωσε το κοινό που βρέθηκε χθες στο Φάληρο.

Όπως είπε και ο Liam Gallagher δια μικροφώνου «πάει πολύς καιρός» από τότε που τον είχαμε δει στην Αθήνα με τους Oasis. O Bρετανός επέστρεψε σε μεγάλα κέφια στη χώρα μας και χάρισε ένα μοναδικό live act στους Έλληνες φαν τους, με χιτ από την πορεία του με τους Oasis και με κομμάτια από την προσωπική του διαδρομή.

Ντυμένος με ένα πολύχρωμο άνορακ, φορώντας γυαλιά ηλίου και έχοντας τη γνωστή του στάση που θέλει χέρια μπλεγμένα πίσω από την πλάτη και στόμα κολλημένο στο μικρόφωνο, ο Gallagher είπε κομματάρες όπως τα Wonderwall, Rock ‘n’ Roll Star, Roll With It, Live Forever, κ.ά., έπαιξε τις περιβόητες μαράκες του και αστειεύτηκε με το κοινό που άναψε καπνογόνα, ανταποκρίθηκε σε κάθε τραγούδι και ατάκα του Βρετανού και έδειξε με κάθε τρόπο πόσα χρόνια περίμενε την επιστροφή του σε ελληνικό stage.

Στις 11:15 το βράδυ, ο Iggy Pop έκανε την εμφάνισή του στο Stage του Release Athens και τα πράγματα αγρίεψαν για τα καλά! Στα 75 του χρόνια, αν και με κουρασμένη και βραχνιασμένη φωνή, ο Iggy Pop απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι ο «νονός της punk» παραμένει στο θρόνο του.

Ο Iggy εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ το οποίο δεν έμεινε για πολύ πάνω του και ήδη από τα πρώτα λεπτά του act προκάλεσε παροξυσμό στο κοινό με τα εμβληματικά I Wanna Be Your Dog των Stooges, Lust For Life και φυσικά το Passenger. Μπορεί η φετινή του εμφάνιση στην Ελλάδα να μην ήταν ίδια με το σόου που είχε δώσει ο Iggy στην ίδια σκηνή το 2019 και η φωνή του να ήταν κουρασμένη, ωστόσο το πάθος του, η ενέργειά του, η τρέλα του και η ροκιά του, ήταν όλα πάνω εκεί στο stage, με τον ίδιο να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του επί μιάμιση ώρα, και κυρίως με ένα encore που κράτησε 30 ολόκληρα λεπτά!

Άλλωστε όπως εξομολογήθηκε και ο ίδιος, «Κάποτε ήμουν νέος, φτωχός και βρώμικος και έπαιζα σε μια μπάντα που λεγόταν The Stooges... Παραμένω βρώμικος», ενώ δεν φοβήθηκε να απολογηθεί για τη βραχνή φωνή του λίγο πριν το φινάλε της βραδιάς, λέγοντας: «σας ζητώ συγνώμη για τη φωνή μου» κάνοντας την Πλατεία Νερού να υποκλιθεί μπροστά στον βασιλιά της punk.



Δείτε 45 στιγμιότυπα από την όγδοη ημέρα του Release Athens, μέσα από το φωτογραφικό φακό του Αλέξανδρου Γαστεράτου.

PHOTO GALLERY Photo 1/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 2/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 3/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 4/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 5/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 6/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 7/45 Liam Gallagher Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 8/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 9/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 10/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 11/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 12/45 Liam Gallagher Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 13/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 14/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 15/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 16/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 17/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 18/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 19/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 20/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 21/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 22/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 23/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 24/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 25/45 Liam Gallagher Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 26/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 27/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 28/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 29/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 30/45 Liam Gallagher Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 31/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 32/45 Iggy Pop Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 33/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 34/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 35/45 Liam Gallagher Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 36/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 37/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 38/45 Liam Gallagher Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 39/45 Liam Gallagher Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 40/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 41/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 42/45 Liam Gallagher Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 43/45 H 8η ημέρα του Release Athens Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 44/45 Liam Gallagher Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος Photo 45/45 Liam Gallagher Πηγή: Αλέξανδρος Γαστεράτος







