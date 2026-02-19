Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

Σε ηλικία 25 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο ράπερ Lil Poppa, μερικές λίγες ημέρες αφότου είχε κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Out Of Town Bae».

Ο νεαρός ράπερ που το πραγματικό του όνομα είναι Janarious Mykel Wheeler βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης όπως ανακοίνωσε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας Φούλτον στην Ατλάντα της Τζόρτζια σύμφωνα με την Sun.

Ο Poppa, ο οποίος κατάγεται από το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, κυκλοφόρησε αρκετά άλμπουμ με την δισκογραφική του εταιρεία Collective Music Group, η οποία έχει υπογράψει συμβόλαια με άλλα μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας, όπως ο GloRilla.

Σύμφωνα με τη σελίδα του στο Spotify, φαίνεται ότι άρχισε να κυκλοφορεί μουσική το 2017, όταν ήταν ακόμα έφηβος.

Στην περιγραφή στο προφίλ του στο Instagram έγραφε: «Πρώτα γεννιόμαστε, μετά υποφέρουμε, μετά πεθαίνουμε... Τέλος!!»

Είχε περισσότερους από 960 χιλιάδες ακόλουθους στην πλατφόρμα.