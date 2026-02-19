Φώκια έκανε την εμφάνισή της στο λιμάνι της Τήνου - Βίντεο

Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο θέαμα ήρθαν κάτοικοι της Τήνου καθώς είχαν την ευκαιρία να αντικρύσουν μια φώκια στο λιμάνι του νησιού.

Το θαλάσσιο θηλαστικό κινήθηκε στα ήρεμα νερά του λιμανιού, πραγματοποιώντας παιχνίδια και εντυπωσιάζοντας όσους βρίσκονταν στο σημείο. Όπως αναφέρει το tinostoday.gr η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί κάτοικοι και επισκέπτες παρακολούθησαν τη φώκια και κατέγραψαν στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η εμφάνιση φώκιας στην περιοχή δεν είναι σπάνια, καθώς κατά καιρούς έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στο νησί.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για προστατευόμενο είδος και συνιστούν στους πολίτες να κρατούν αποστάσεις, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενόχληση στο ζώο.