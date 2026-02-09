Φώκια εθεάθη στο στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους

Αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα σπάνιο θέαμα ήρθαν κάτοικοι ου Παραλίου Άστρους, καθώς αντίκρυσαν μια φώκια μονάχους - μονάχους στο λιμάνι της περιοχής.

Το θηλαστικό βρισκόταν επί αρκετή ώρα στις προβλήτες του λιμανιού προκαλώντας το ενδιαφέρον όλων όσοι βρίσκονταν εκεί.

Μάρτυρες που είδαν τη φώκια ανέφεραν ότι ήταν ήρεμη και έδειχνε να έχει εξοικειωθεί με το περιβάλλον του λιμανιού, γεγονός που πιθανόν σημαίνει ότι αναζητούσε τροφή ή έναν ασφαλή χώρο για να ξεκουραστεί.

Διαβάστε επίσης