Αυστραλία: Συναγερμός για νέα τρομοκρατική απειλή με στόχο τζαμί ενόψει του Ραμαζανιού

Ένας εκ των δραστών στην πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ.

Στις ανήλθαν οι απειλητικές επιστολές με στόχο το μεγαλύτερο τζαμί στην Αυστραλία, πριν από τον μουσουλμανικό μήνα νηστείας του Ραμαζανιού.

Η επιστολή που εστάλη στο τζαμί Lakemba στο Σίδνεϊ την Τετάρτη περιείχε ένα σχέδιο ενός χοίρου και μια απειλή να σκοτώσει τη «μουσουλμανική φυλή», ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία έστειλε την επιστολή για έλεγχο στα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα συνεχίσει να περιπολεί θρησκευτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του τζαμιού, καθώς και κοινοτικές εκδηλώσεις.

Η τελευταία επιστολή έρχεται εβδομάδες μετά την αποστολή παρόμοιου μηνύματος στο τζαμί, που απεικονίζει μουσουλμάνους μέσα σε ένα τζαμί να καίγεται.

Η αστυνομία συνέλαβε και απήγγειλε κατηγορίες σε έναν 70χρονο άνδρα σε σχέση προηγούεμενη απειλητική επιστολή που εστάλη στο προσωπικό του τζαμιού Lakemba τον Ιανουάριο.

Η Λιβανέζικη Μουσουλμανική Ένωση, η οποία διαχειρίζεται το τζαμί, έχει ζητήσει περισσότερη χρηματοδότηση από την αυστραλιανή κυβέρνηση για πρόσθετους φρουρούς ασφαλείας και κάμερες CCTV.

Περίπου 5.000 άνθρωποι αναμένεται να παρευρίσκονται στο τζαμί κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Περισσότερο από το 60% των κατοίκων στο προάστιο Lakemba προσδιορίζονται ως μουσουλμάνοι, σύμφωνα με την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.

740% αύξηση της ισλαμοφοβίας

Η Αυστραλία, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση κατά παραγγελία της κυβέρνησης, καταγράφει αύξηση του αντιμουσουλμανικού αισθήματος που ξεκίνησε με πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα στα τέλη του 2023

Το Μητρώο Ισλαμοφοβίας της Αυστραλίας έχει επίσης τεκμηριώσει αύξηση 740% στις αναφορές μετά τη μαζική δολοφονία στο Μποντάι στις 14 Δεκεμβρίου, όπου πατέρας και γιος εμπνευσμένοι από το Daesh σκότωσαν 15 άτομα που παρευρίσκονταν σε μια εβραϊκή γιορτή.