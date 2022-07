Οι νέες ταινίες και σειρές που βλέπουμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

O Ράιαν Γκόσλινγκ στο The Gray Man

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 18 έως 24 Ιουλίου 2022.

Αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πολλοί απολαμβάνετε ήδη τις βουτιές σας στη θάλασσα, το Netflix συνεχίζει ασταμάτητο με τις κυκλοφορίες νέων σειρών και ταινιών που σίγουρα αξίζουν την προσοχή μας.



Η τέταρτη σεζόν της σειράς Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι που κάνει πρεμιέρα στις 20 Ιουλίου και ταινίες όπως το The Gray Man με τον Ράιαν Γκόσλινγκ θα μας κρατήσουν συντροφιά ακόμα και στις διακοπές πάνω στην ξαπλώστρα.



Σειρές του Netflix

20/7/2022

Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 4 (Virgin River: Season 4)



Η Μελ έρχεται αντιμέτωπη με τη νέα πραγματικότητα, το παρελθόν του Τζακ απειλεί το μέλλον του και νέα πρόσωπα βάζουν φωτιές στο Βέρτζιν Ρίβερ.



20/7/2022

Ο Κακός Εξορκιστής: Σεζόν 2 (Bad Exorcist: Season 2)



Από τα κολασμένα καρτέλ των ναρκωτικών μέχρι ένα αλεξίσφαιρο τέρας που τρελαίνεται για πατάτες, ο Μπόνερ επιστρέφει για να αντιμετωπίσει ολοκαίνουργιες προκλήσεις.

Ταινίες του Netflix

18/7/2022

Πολύ Μεγάλος για Παραμύθια (Too Old for Fairy Tales)



Ένας κακομαθημένος gamer θέλει να διαγωνιστεί σε ένα τουρνουά, αλλά η άρρωστη μητέρα του και η εκκεντρική του θεία τον αναγκάζουν να ξανασκεφτεί τις προτεραιότητές του.

18/7/2022

Live is Life



Πέντε φίλοι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ενηλικίωσης και σμίγουν για μια τελευταία περιπέτεια: να βρουν ένα μαγικό λουλούδι που κάνει τις ευχές πραγματικότητα.

22/7/2022

The Gray Man



Όταν ένας σκοτεινός πράκτορας της CIA ξεσκεπάζει μυστικά της υπηρεσίας, μπλέκει σ' ένα ανθρωποκυνηγητό, καθώς ένας απρόβλεπτος συνάδελφος θέλει το κεφάλι του.



Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

18/7/2022

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read



Ακολουθήστε τα φιλαράκια του StoryBot, τους Μπιπ, Μπουπ, Μπινγκ, Μπανγκ και Μπο, σε τρεις τόμους με μαθήματα για μικρά παιδιά, με μουσικό χαλί πιασάρικες μελωδίες!

21/7/2022

Jurassic World: Το Κρητιδικό Καμπ: Σεζόν 5 (Jurassic World Camp Cretaceous: Season 5)



Από ύμνους για κολλητούς και έξυπνα μπίμποπ, αυτή η μουσική συλλογή της Κάρμα παρουσιάζει το τραγούδι, τη λάμψη και τον αυτοσχεδιασμό της παρέας με φίλους και συγγενείς.







