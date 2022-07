Ζιλιέτ Μπινός: Τρεις φορές έριξε πόρτα στον Σπίλμπεργκ και αυτοί είναι οι λόγοι

Οι Ζιλιέτ Μπινός απέρριψε τις τρεις ταινίες του Στίβεν Σπίλμπεργκ: Jurassic Park, Η Λίστα του Σίντλερ και Ιντιάνα Τζόουνς 3.

H Ζιλιέτ Μπινός τρεις φορές «έριξε» πόρτα στον Στίβεν Σπίλμπεργκ, απορρίπτοντας ρόλους στις εμβληματικές ταινίες Jurassic Park, Schindler’s List (Η Λίστα του Σίντλερ) και Indiana Jones And The Last Crusade (O Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία).

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Μπινός στο Variety, εξηγώντας τους λόγους που αναγκάστηκε να πει «όχι» στον θρυλικό σκηνοθέτη. «Η πρώτη φορά ήταν για το Indiana Jones 3, καθώς έκανα το The Lovers On The Bridge (Οι εραστές της γέφυρας) με τον Λεός Καράξ», θυμάται η Γαλλίδα ηθοποιός. «Η δεύτερη φορά ήταν για το Schindler’s List (Η Λίστα του Σίντλερ), ήμουν έγκυος και μετά για τους δεινόσαυρους [Jurassic Park], γιατί είχα ήδη εμπλακεί με το Three Colors: Blue, του Κριστόφ Κισλόφσκι» προσθέτει.

«Θα ήταν διασκεδαστικό να έκανα το Jurassic Park, να δω πώς [ο Σπίλμπεργκ] κάνει μια ταινία, αλλά συγχρόνως, ο Σπίλμπεργκ είναι περισσότερο ένας σκηνοθέτης για άντρες, όπως και ο Σκορσέζε βασικά», αναφέρει η Γαλλίδα.

Ωστόσο, δηλώνει πρόθυμη να δουλέψει με τον Σπίλμπεργκ ή τον Σκορσέζε στο μέλλον. «Φυσικά και θα ήθελα! Ακόμα κι αν θεωρώ ότι η προσέγγισή τους στον κινηματογράφο είναι πολύ εμπορική, έχουν μια υπέροχη τεχνική την οποία κατέχουν πλήρως και είναι αφηγητές. Αλλά στις ταινίες τους λείπουν οι γυναίκες» προσθέτει.

Η Μπινός, έχει αναφερθεί στο γεγονός αυτό και στο παρελθόν και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια ενός πάνελ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2016.

Θυμίζουμε ότι η Μπινός έχει κερδίσει Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία The English Patient (Ο Άγγλος Ασθενής). Επίσης είχε λάβει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Chocolat με τον Τζόνι Ντεπ. Αυτό τον καιρό, η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία Both Sides of the Blade γνωστή και ως Fire.

