Ελληνικό box office: Αυτές τις ταινίες είδαμε στα σινεμά το περασμένο τετραήμερο

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 14 έως 17 Ιουλίου 2022.

To «Thor: Love and Thunder» συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του ελληνικού box office, ξεπερνώντας τα 120.000 εισιτήρια, τη δεύτερη εβδομάδα προβολής του στα σινεμά. Η γαλλική κωμωδία «Θεέ μου τι σου κάναμε; 3» ακολουθεί και αυτή την εβδομάδα στη δεύτερη θέση της λίστας, ενώ το «Top Gun: Maverick» υποχωρεί και το συναντάμε πλέον την τέταρτη θέση της δεκάδας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν τα εισιτήρια που έκοψε η ταινία δράσης «The Gray Man» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, καθώς το Netflix έχει πάγια τακτική να μην ανακοινώνει στοιχεία και αριθμούς.



Έτσι, κατά το τετραήμερο από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου 2022 σε πανελλαδική κλίμακα 31 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 67.293 εισιτήρια.



1. «Thor: Love and Thunder», εισιτήρια 21.796 (129 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 120.110 (2η εβδομάδα προβολής).



2. «Θεέ μου τι σου κάναμε; 3», εισιτήρια 14.826 (56 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 39.381 (2η εβδομάδα προβολής).



3. «Ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου», εισιτήρια 5.567 (21 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 5.567 (1η εβδομάδα προβολής).



4. «Top Gun: Maverick», εισιτήρια 3.555 (30 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 250.757 (8η εβδομάδα προβολής).



5. «Το τέλειο αφεντικό», εισιτήρια 2.466 (11 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 41.289 (5η εβδομάδα προβολής).



6. «Elvis», εισιτήρια 2.414 (14 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 48.855 (4η εβδομάδα προβολής).



7. «Ουπς! 2: Ο Νώε ξαναέφυγε», εισιτήρια 1.981 (16 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 16.065 (3η εβδομάδα προβολής).



8. «Το μυστικό της Μαντλίν Κόλλινς», εισιτήρια 1.784 (9 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 3.786 (2η εβδομάδα προβολής).



9. «Νεκρό τηλέφωνο», εισιτήρια 1.680 (14 οθ.) / Σύνολο εισιτηρίων: 38.859 (4η εβδομάδα προβολής).



10. «Χαμένη κόρη», εισιτήρια 1.402 (7 οθόνες) / Σύνολο: 21.983 (3η εβδομάδα προβολής).

