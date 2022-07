Placebo: 15 «κλικ» απο τη χθεσινή συναυλία στην Τεχνόπολη

Οι Placebo έκαναν μια στάση στην Αθήνα για να παίξουν στα Rockwave Nights, στο πλαίσιο της περιοδείας τους Never Let Me Go.

Οι Placebo επέστρεψαν στην Ελλάδα, πέντε χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στο Terra Vibe, για μια μοναδική συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και λέμε μοναδική, καθώς το γκρουπ, την τελευταία στιγμή ακύρωσε (για λόγους υγείας) την προγραμματισμένη συναυλία που είχε στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 20 Ιουλίου.

Όποιος έτυχε να περάσει χθες από την Πειραιώς ή πέριξ της Τεχνόπολης, είδε κάτι σπάνιο. Τους χιλιάδες φίλους των Placebo να σχηματίζουν μια μεγάλη ουρά που έφτανε μέχρι την Πειραιώς και να περιμένουν στωικά για να μπουν στον συναυλιακό χώρο.

Το συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή με ένα τέταρτο καθυστέρηση, στις 21:45, όπου και παρέμεινε για περίπου 80 λεπτά. Από την αρχή του live φάνηκε ότι ο Brian Molko δεν ήταν και στις καλύτερες μέρες του, αντίθετα με τον Stefan Olsdal που ευτυχώς ήταν στα κέφια του και έκανε ό,τι μπορούσε για να περάσουν καλά οι Έλληνες οπαδοί τους.

Μάλιστα, ο Molko αρπάχτηκε και με έναν φαν από το κοινό, ζητώντας του να σταματήσει να λογομαχεί με τους ανθρώπους της ασφάλειας γιατί τον αποσπά την ώρα που προσπαθεί να τραγουδήσει και να κάνει τη δουλειά του. Όπως εξήγησε μάλιστα, τον ταλαιπωρούσε μια λαρυγγίτιδα που δεν τον άφηνε να αποδώσει τα μέγιστα. Για το λόγο αυτό ζήτησε από το κοινό να σταματήσει να τραβάει βίντεο με τα κινητά του τηλέφωνα. Η σύσταση αυτή προς το κοινό έγινε ήδη από την αρχή της συναυλίας προτού ανέβουν στη σκηνή οι Placebo. Για την ιστορία, ο Molko τσακώθηκε με κόσμο από το κοινό για τον ίδιο λόγο και σε προηγούμενη συναυλία στην Κωνσταντινούπολη.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η συναυλία των Placebo πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Rockwave Nights και αντικειμενικά στο παρελθόν το γκρουπ μάς έχει χαρίσει πολύ καλύτερες εμφανίσεις. Όσο για τον χώρο της Τεχνόπολης αποδείχτηκε μικρός για τους χιλιάδες φαν των Placebo, καθώς αρκετοί από αυτούς δυστυχώς δεν είχαν καμία οπτική επαφή με τη σκηνή.

Από το setlist της συναυλίας έλειπαν τα μεγαλύτερα χιτ του συγκροτήματος που άλλωστε η περιοδεία που πραγματοποιεί είναι για την προώθηση του πρόσφατου άλμπουμ με τίτλο Never Let Me Go. Για encore οι Placebo κράτησαν τη διασκευή τους στο Running Up That Hill της Kate Bush που γνωρίζει ξανά μεγάλες δόξες λόγω του Stranger Things.

Αμέσως πιο κάτω μπορείτε να δείτε τη λίστα των τραγουδιών που ακούστηκαν χθες στην Τεχνόπολη.



Forever Chemicals

Beautiful James

Scene of the Crime

Hugz

Happy Birthday in the Sky

Bionic

Surrounded by Spies

One of a Kind

Sad White Reggae

Try Better Next Time

Too Many Friends

Went Missing

For What It's Worth

Slave to the Wage

The Bitter End

Infra-red



Encore:

Running Up That Hill (A Deal With God)

(Kate Bush cover)

