5+1 τραγούδια των Placebo που θέλουμε να ακούσουμε στις δύο συναυλίες τους στην Ελλάδα

Οι αγαπημένοι Placebo επιστρέφουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι Placebo επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη και 21 Ιουλίου στην Αθήνα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε μία πολύ ξεχωριστή Rockwave Night!

Οι Placebo είναι μία από τις επιδραστικές alternative ροκ μπάντες των τελευταίων 25 ετών με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια μέχρι σήμερα. Kέρδισαν επάξια τη θέση τους στη βρετανική μουσική ιστορία με έξι κορυφαία Τop 10 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και μέσα από συνεργασίες με μουσικούς θρύλους όπως οι David Bowie, Robert Smith και Michael Stipe.



Ο Brian Molko και ο Stefan Olsdal επιστρέφουν στην χώρα μας έχοντας στις αποσκευές τους το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Never Let Me Go. Ο καινούργιος δίσκος έφτασε μέχρι το #3 στο αγγλικό Τop-10 UK Albums (OCC) και είναι το πρώτο άλμπουμ των Placebo που το καταφέρνει αυτό! Οι Placebo έχουν μπει στο αγγλικό Τop-10 έξι φορές στην καριέρα τους, και η τελευταία φορά ήταν με το Battle for The Sun που το 2009 είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 8.



Επιλέγουμε 5+1 από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια των Placebo που θέλουμε να ακούσουμε στις δύο συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Every you every me

Οι Placebo ηχογράφησαν το τραγούδι στις αρχές του 1998 στα Real World Studios με τον Steve Osborne. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1999 ως τρίτο single από το δεύτερο άλμπουμ τους, Without you I’m nothing. Θυμίζουμε ότι το τραγούδι υπήρχε και στο σάουντρακ της ταινίας Cruel Intentions.

Θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα τραγούδια της δισκογραφίας των Placebo. Μάλιστα τo 2009 βρέθηκε στην 83η θέση της λίστας Hottest 100 of All Time.

Όσο για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το κομμάτι; Ο Molko δίνει την απάντηση: «Για ποιον είναι; Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι είναι για πολύ κόσμο. Ίσως για τον καθένα… για όποιον είχε την ατυχία να κοιμηθεί μαζί μου».

Without you I’m nothing

Το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου και ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια των Placebo. Το επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού είναι από τη συναυλία της μπάντας στο Irving Plaza στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή του David Bowie.

Για την ιστορία, ο Bowie ζήτησε να συμμετέχει στα φωνητικά στην εκδοχή του single και για τον λόγο αυτό ηχογραφήθηκε ξανά.

Ο Molko θα χαρακτήριζε τη στιγμή αυτή ως μεγάλη τιμή για τους ίδιους, προσθέτοντας ότι συνειδητοποίησε τη μεγάλη σημασία της πολύ αργότερα στην καριέρα του. Σε συνέντευξή του εξήγησε ότι το κομμάτι εξέφραζε «τη μελαγχολική και καταθλιπτική πλευρά μας».

The bitter end

Τραγούδι που δεν λείπει -σχεδόν- ποτέ από τις συναυλίες της μπάντας. Είμαστε λοιπόν σχεδόν σίγουροι ότι θα το ακούσουμε και στις δύο συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Το κομμάτι είναι το πρώτο single από το άλμπουμ Sleeping with ghosts και έχει γραφτεί από τους Jamie Alexander Hartman και John Frederik Fortis.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι εμπνέεται από το πασίγνωστο και προφητικό βιβλίο 1984 του George Orwell.

Pure morning

Από τα πιο σημαντικά κομμάτια του σχήματος. Κυκλοφόρησε ως single το 1998 μέσα από το δεύτερο άλμπουμ Without you I’ m nothing. Αρχικά δεν επρόκειτο να βρίσκεται στο άλμπουμ, όμως άρεσε τόσο πολύ στους Placebo που αποφάσισαν (ευτυχώς) να το συμπεριλάβουν στον δίσκο τους.

O Brian Molko έχει πει ότι είναι ένα τραγούδι για τη φιλία και για τη στήριξη που μπορεί να σου προσφέρει ο αληθινός φίλος όταν το έχεις ανάγκη.

Το κομμάτι έφτασε στο νούμερο τέσσερα των βρετανικών τσαρτ. Από το 2008 έως το 2016 το τραγούδι απουσίαζε από το setlist των συναυλιών των Placebo. Τα τελευταία έξι χρόνια έχει επιστρέψει ξανά και ελπίζουμε να το ακούσουμε στα live τους στην χώρα μας.

Song to say goodbye

To πρώτο single που κυκλοφόρησε παγκοσμίως μέσα από το άλμπουμ Meds του 2006,



Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Meds είναι το πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ της μπάντας με τον αρχικό ντράμερ τους, Steve Hewitt.

Το τραγούδι έχουν γράψει οι Steve Hewitt, Brian Molko και Stefan Olsdal.

Nancy boy

Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1997 και είναι το έκτο τρακ στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ με τίτλο Placebo. Επίσης είναι το τέταρτο single που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ.



Ο Brian Molko έγραψε το τραγούδι το 1994, το οποίο έφτασε στο νούμερο τέσσερα των βρετανικών τσαρτ ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του.



Πληροφορίες

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Θέατρο Γης – Θεσσαλονίκη

Rockwave Nights

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων



Τιμές Εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 48 ευρώ

Golden Area (περιορισμένος χώρος μπροστά στη σκηνή): 88 ευρώ

Τα εισιτήρια ROCKWAVE FESTIVAL 2020 | PLACEBO εξακολουθούν να ισχύουν για τις νέες συναυλίες των PLACEBO στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους για την ημέρα της επιλογής τους. Για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια οι οδηγίες θα αποσταλούν μέσω e-mail από τις Viva & Hunter Agency. Τα φυσικά εισιτήρια (hard copy tickets) μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν για την είσοδο στο χώρο της συναυλίας της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρονικά

Δίκτυο viva.gr



Θεσσαλονίκη:

https://www.viva.gr/tickets/ music/placebo-thessaloniki



Αθήνα:

https://www.viva.gr/tickets/ music/rockwave-nights-placebo



Τηλεφωνικά: 11876



Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni's)



Φυσικά Σημεία Προπώλησης



Hunter Agency

Πανεπιστημίου 42, Αθήνα

Ωράριο Λειτουργίας (έως 21/4)

Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη: 10.30 – 14.30

Παρασκευή: 16.00 – 20.00

Σάββατο: 10.30 – 16.00

Δευτέρα: Κλειστά



Stereodisc Record Shop

Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:30 - 21:00, Σάββατο 10:00 - 18:00



Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/ templates/publicStorelocator. jsp



ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ

Τριανδρία, Θεσσαλονίκη



ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100 - Γκάζι, Αθήνα

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr