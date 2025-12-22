Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες με τη Ρωσία για την Ουκρανία

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ είχε το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ανάρτηση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, είχε «παραγωγικές και εποικοδομητικές» συναντήσεις με την αμερικανική αντιπροσωπεία για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο ίδιος ο Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο συνεργάτης του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ, ενώ στην ανάρτηση υπογραμμίζεται ότι η Μόσχα εμφανίζεται «πλήρως δεσμευμένη» στην επίτευξη ειρήνης και ότι «εκτιμά ιδιαίτερα» τον ρόλο των ΗΠΑ στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου και αποκατάστασης της παγκόσμιας ασφάλειας.

Ο Στιβ Γουίτκοφ αναφέρει στην ανάρτησή του στο X:

«Τις τελευταίες δύο ημέρες στη Φλόριντα, ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ είχε παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις με την αμερικανική αντιπροσωπεία, με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον συνεργάτη του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ.

Η Ρωσία παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Η Ρωσία εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης και την αποκατάσταση της παγκόσμιας ασφάλειας».