«Ήταν κόλαση»: Καθαρίστρια μπήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου gamer μετά από δύο χρόνια
Ένοικος έμεινε σχεδόν δύο χρόνια σε ξενοδοχείο για gamers στην Κίνα χωρίς να βγαίνει. Όταν έφυγε, το προσωπικό βρέθηκε μπροστά σε εικόνες σοκ και «κόλασης»
Ένα δωμάτιο ξενοδοχείου σχεδιασμένο για μακροχρόνιες διαμονές gamers και esports μετατράπηκε σε σκηνικό εφιάλτη, όταν ο ένοικός του αποχώρησε έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια συνεχούς παραμονής. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Τσανγκτσούν της Κίνας και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο.
