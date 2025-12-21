«Ήταν κόλαση»: Καθαρίστρια μπήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου gamer μετά από δύο χρόνια

Ένα δωμάτιο ξενοδοχείου σχεδιασμένο για μακροχρόνιες διαμονές gamers και esports μετατράπηκε σε σκηνικό εφιάλτη, όταν ο ένοικός του αποχώρησε έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια συνεχούς παραμονής. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Τσανγκτσούν της Κίνας και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας