«Καταιγίδα Χόκι»: Έτσι εκδικήθηκαν τους τζιχαντιστές στη Συρία οι ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο

«Αυτή δεν είναι η αρχή ενός πολέμου – είναι μια δήλωση εκδίκησης», έγραψε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας σχετικά με τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) που έπληξαν 70 και πλέον στόχους στην αρχαία πόλη Παλμύρα στην κεντρική Συρία, αλλά και στο Ιράκ. To βίντεο από την «Επιχείρηση Καταιγίδα Χόκι» δείχνει μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι επιθέσεις ήταν η απάντηση για την οποία δεσμεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την βομβιστική επίθεση στη Συρία κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς της Αϊόβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής. Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και η εκστρατεία αντιποίνων, ονομάστηκε «Hawkeye Strike» σε αναγνώριση των δύο εκλιπόντων από την Αϊόβα, η οποία είναι γνωστή ως Πολιτεία Χόκι.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του ISIS τους τελευταίους έξι μήνες έχουν εξοντώσει 14 ενόπλους ενώ 119 συνελήφθησαν.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου μίλησαν για «αποφασιστικό» μήνυμα, με πλήγματα από μαχητικά αεροσκάφη F-15 Eagles και A-10 Warthogs σε κρύπτες όπλων, θέσεις διοίκησης και άλλες υποδομές των Ισλαμιστών του ISIS. Ελικόπτερα AH-64 Apache παρείχαν στενή αεροπορική υποστήριξη, στις επίγειες δυνάμεις.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν οχυρά του ISIS στη Συρία, ένα μέρος βουτηγμένο στο αίμα που έχει πολλά προβλήματα, αλλά ένα μέρος που έχει λαμπρό μέλλον αν το ISIS μπορέσει να εξαλειφθεί» ανέφερε την Παρασκευή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποιώντας ότι «όλοι οι τρομοκράτες που είναι αρκετά κακοί για να επιτεθούν σε Αμερικανούς θα στοχευτούν πιο σκληρά από ποτέ».