ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 397 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία (ΔΕ)

Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της προκήρυξης 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ κατηγορίας ΔΕ

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων από επιλαχόντες της Προκήρυξης 5Κ/2023 (ΦΕΚ 55/29.12.2023, τ. Α.Σ.Ε.Π. ΦΕΚ 1/11.1.2024, τ.Α.Σ.Ε.Π., ΦΕΚ 4/18.01.2024 τ.Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει, μεταξύ άλλων, 397 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

"ΚΛΙΚ" ΕΔΩ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 5Κ/2023 ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ - ΔΕ

Η κατάρτιση των ως άνω πινάκων πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης (5Κ/2023), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των οικείων κλάδων-ειδικοτήτων, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

