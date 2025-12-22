Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν άλλοι 130 μαθητές του καθολικού σχολείου που είχαν απαχθεί τον Νοέμβριο

Συνεχίζεται η απελευθέρωση των μαθητών. Η ταυτότητα των απαγωγέων δεν έχει αποκαλυφθεί.

Συνεχίζεται η απελευθέρωση των μαθητών. Η ταυτότητα των απαγωγέων δεν έχει αποκαλυφθεί.
Άλλοι 130 από τους μαθητές που απήχθησαν στις 21 Νοεμβρίου από ενόπλους από τον κοιτώνα ενός καθολικού σχολείου στην βορειοκεντρική Νιγηρία αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσαν απόψε η αστυνομία και ένας εκπρόσωπος της προεδρίας.

Περίπου άλλοι 100 μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου είχαν ήδη αφεθεί ελεύθεροι στις αρχές Δεκεμβρίου. Η απαγωγή ήταν η μαζικότερη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη Νιγηρία.

Μετά την απελευθέρωση των 130 απαχθέντων παιδιών, πλέον κανένα δεν είναι στα χέρια των ενόπλων, είπε ο εκπρόσωπος Σάντεϊ Ντέιρ, σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ που συνοδευόταν από μια φωτογραφία χαμογελαστών παιδιών. Οι μαθητές θα μεταφερθούν την Τρίτη στη Μίνα, την πρωτεύουσα της Πολιτείας του Νίγηρα, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του ΟΗΕ.

Στις 21 Νοεμβρίου πολλές εκατοντάδες μαθητές και μέλη του προσωπικού απήχθησαν από το μικτό οικοτροφείο Σεντ Μέρι, στο απομονωμένο χωριό Παπίρι, στην Πολιτεία του Νίγηρα. Την περίοδο αυτή η Νιγηρία βιώνει ένα κύμα μαζικών απαγωγών που θυμίζει εκείνη των περίπου 300 μαθητριών του Τσίμποκ από την ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ, το 2014. Στους τζιχαντιστές που δρουν από το 2009 στη βορειοανατολική Νιγηρία έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια, στα βορειοδυτικά και τα κεντρικά της χώρας, επιθέσεις, λεηλασίες και απαγωγές από συμμορίες ληστών, με οικονομικά παρά με ιδεολογικά κίνητρα.

Ο ακριβής αριθμός των απαχθέντων και εκείνων που παραμένουν όμηροι είναι απροσδιόριστος.

Η Χριστιανική Ένωση Νιγηρίας (CAN) ανέφερε ότι 315 μαθητές και εργαζόμενοι στο σχολείο απήχθησαν. Περίπου 50 από αυτούς δραπέτευσαν λίγο αργότερα.

Μετά την απελευθέρωση 100 μαθητών στις 7 Δεκεμβρίου, απέμεναν ακόμη 165 πρόσωπα στα χέρια των δραστών, σύμφωνα με στοιχεία της επισκοπής στην οποία ανήκει το σχολείο Σεντ Μέρι. Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου ωστόσο έκανε λόγο για 115 ομήρους.

Η ταυτότητα των απαγωγέων δεν έχει αποκαλυφθεί. Δεν υπάρχει επίσης καμία πληροφορία για τους όρους υπό τους οποίους απελευθερώθηκαν τα παιδιά. Οι απαγωγείς, που οι αρχές αποκαλούν «ληστές», συνήθως ζητούν λύτρα.

Τον Νοέμβριο απήχθησαν περισσότεροι από 400 Νιγηριανοί – μουσουλμάνοι μαθητές, πιστοί μιας Εκκλησίας Ευαγγελιστών, αγρότες, μια νύφη με τις παρανύμφους της… – μέσα σε διάστημα 15 ημερών. Αυτή η αναβίωση των μαζικών απαγωγών ανάγκασε τον Τινούμπου να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της ασφάλειας και να διατάξει την πρόσληψη αστυνομικών και στρατιωτών για να αντιμετωπίσουν τις συμμορίες των ενόπλων.

