Νιγηρία: Νέα απελευθέρωση 100 μαθητών που απήχθησαν από καθολικό σχολείο

Οι γονείς των μαθητών που απήχθησαν, συγκεντρώνονται στο Καθολικό Δημοτικό και Γυμνάσιο St. Mary's στην κοινότητα Papiri της Νιγηρίας, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Εκατό από τους 303 μαθητές και υπαλλήλους που απήχθησαν από ένα καθολικό σχολείο στην πολιτεία Νίγηρας, στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας, τον περασμένο μήνα, απελευθερώθηκαν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Χριστιανική Ένωση της Νιγηρίας, προσθέτοντας παράλληλα ότι περισσότερα από 100 παιδιά παραμένουν αιχμάλωτα.

Ο Ντάνιελ Ατόρι, εκπρόσωπος της ένωσης στην πολιτεία Νίγηρας, δήλωσε στο Associated Press ότι η εκκλησία έμαθε ότι τα παιδιά απελευθερώθηκαν το Σαββατοκύριακο και ότι θα μεταφερθούν στην πρωτεύουσα της πολιτείας Νίγηρας, Μίννα, για να συναντηθούν με αξιωματούχους.

Δεν έχει γίνει σαφές πώς απελευθερώθηκαν οι 100 μαθητές ή αν έχουν γίνει συλλήψεις. Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις απαγωγές, αλλά οι ντόπιοι κατηγορούν τις ένοπλες συμμορίες που στοχεύουν σχολεία και ταξιδιώτες στην περιοχή με σκοπό να τους απαγάγουν για λύτρα. Οι νιγηριανές Αρχές δεν έχουν κοινοποιήσει καμία ενημέρωση σχετικά με τις προσπάθειες διάσωσης, ούτε έχει γίνει γνωστό πού κρατούναν τα παιδιά.

Η επίθεση στην πολιτεία Νίγηρας ήταν μία από πολλές μαζικές απαγωγές που έγιναν πρόσφατα στη Νιγηρία και συνέβη τέσσερις ημέρες μετά την απαγωγή 24 μαθητών στην πόλη Μάγκα της γειτονικής πολιτείας Κεμπί. Μια εκκλησία στην νότια πολιτεία Κουάρα δέχτηκε επίσης επίθεση περίπου την ίδια περίοδο. Οι 38 πιστοί που απήχθησαν σε αυτή την επίθεση τον περασμένο μήνα έχουν απελευθερωθεί.

Υπό την πίεση της χώρας του και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ — ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι Xριστιανοί αποτελούν στόχο στην κρίση ασφάλειας της Νιγηρίας — ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Τινούμπου, υποσχέθηκε ότι δεν θα υποχωρήσει μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Οι αρχές της Νιγηρίας συνήθως δεν αναφέρονται πολύ στις προσπάθειες διάσωσης και οι συλλήψεις σε τέτοιες υποθέσεις είναι σπάνιες. Ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συνήθως καταβάλλονται τα λύτρα. Οι Αρχές αρνούνται την καταβολή λύτρων.

