Νιγηρία: 50 από τους 303 μαθητές που απήχθησαν από καθολικό σχολείο, δραπέτευσαν

Οι κοιτώνες του Καθολικού Δημοτικού και Γυμνασίου St. Mary's μετά την απαγωγή παιδιών και προσωπικού από ένοπλους στην κοινότητα Papiri της Νιγηρίας, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.

Πενήντα από τους 303 μαθητές και υπαλλήλους που απήχθησαν από ένα καθολικό σχολείο στην πολιτεία Νίγηρας, στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας, κατάφεραν να δραπετεύσουν, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι τοπικές Αρχές, δίνοντας μια ανάσα ανακούφισης στις οικογένειες τους, μετά από μία από τις μεγαλύτερες απαγωγές μαθητών στην ιστορία της χώρας. Από την πλευρά του, ο πάπας Λέων XIV έκανε μια «ειλικρινή έκκληση» για να απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι.

Οι μαθητές, ηλικίας μεταξύ 10 και 18 ετών, δραπέτευσαν μεμονωμένα μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου, σύμφωνα με τον Bulus Dauwa Yohanna, πρόεδρο της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας στην πολιτεία Νίγηρας και ιδιοκτήτη του σχολείου. Από την πλευρά του, ο πάπας Λέων XIV ζήτησε την Κυριακή την άμεση απελευθέρωση των υπόλοιπων μαθητών και του προσωπικού.

Συνολικά, 253 μαθητές και 12 υπάλληλοι εξακολουθούν να κρατούνται από τους απαγωγείς, ανέφερε ο Yohanna σε δήλωσή του. «Μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε (σ.σ. τον αριθμό) όταν επικοινωνήσαμε και επισκεφτήκαμε ορισμένους γονείς», πρόσθεσε.

Το χρονικό της απαγωγής

Οι μαθητές και υπάλληλοι απήχθησαν από ένοπλους που επιτέθηκαν την Παρασκευή στο σχολείο St. Mary's, ένα καθολικό ίδρυμα στην απομακρυσμένη κοινότητα Papiri της πολιτείας Νίγηρας.

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις απαγωγές και οι νιγηριανές Αρχές δεν έχουν κοινοποιήσει καμία ενημέρωση σχετικά με τις προσπάθειες διάσωσης. Δεν έχει γίνει γνωστό πού κρατούνταν τα παιδιά ή πώς κατάφεραν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Το σχολείο της πολιτείας Νίγηρας βρίσκεται κοντά σε έναν κεντρικό δρόμο που συνδέει τις πόλεις Yelwa και Mokwa, και βρίσκεται σε μια περιοχή της Νιγηρίας όπου ένοπλες συμμορίες συχνά δραστηριοποιούνται.

«Όσο και αν χαιρόμαστε για την επιστροφή αυτών των 50 παιδιών, σας παροτρύνω όλους να συνεχίσετε τις προσευχές σας για τη διάσωση και την ασφαλή επιστροφή των υπόλοιπων θυμάτων», είπε ο Yohanna.

Η έκκληση του πάπα Λέων XIV

Ο πάπας Λέων XIV ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου, λέγοντας στο τέλος της λειτουργίας στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την Κυριακή ότι ήταν «βαθιά λυπημένος» για το περιστατικό.

«Νιώθω μεγάλη θλίψη, ειδικά για τα πολλά κορίτσια και αγόρια που έχουν απαχθεί και για τις οικογένειές τους, που παραμένουν μέσα στην αγωνία», είπε ο ποντίφικας. «Κάνω μια ειλικρινή έκκληση για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και καλώ τις αρμόδιες Αρχές να λάβουν τις κατάλληλες και έγκαιρες αποφάσεις για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή τους».

Το περιστατικό αυτό αποτελεί τη δεύτερη μαζική απαγωγή μαθητών σε σχολείο στη Νιγηρία μέσα σε μια εβδομάδα, μετά την απαγωγή 25 κοριτσιών από οικοτροφείο στη γειτονική πολιτεία Kebbi στις 17 Νοεμβρίου.

