Φρίκη στη Νιγηρία: Ισλαμιστές απήγαγαν 227 μαθητές και καθηγητές από χριστιανικό σχολείο

Σύμφωνα με το παράρτημα της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας (CAN) στην πολιτεία Νίγηρας, 215 μαθητές και φοιτητές – κυρίως μικρά παιδιά, μεταξύ των οποίων και πολλά κορίτσια δημοτικού σχολείου ηλικίας μόλις 6 ετών – μαζί με 12 δασκάλους απήχθησαν, ανερχόμενοι συνολικά σε 227 θύματα.

Οι κοιτώνες όπου ένοπλοι απήγαγαν μαθήτριες τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στο Kebbi της Νιγηρίας. 

AP/Deeni Jibo
Ένοπλοι άνδρες επιτέθηκαν στο Καθολικό Δημοτικό και Γυμνάσιο St. Mary's, ένα ιδιωτικό σχολείο στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας. Η επιδρομή έλαβε χώρα μεταξύ 1 και 3 π.μ., όταν οι επιτιθέμενοι εισέβαλαν στους κοιτώνες του σχολείου, πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν φρουρό ασφαλείας και απήγαγαν μαθητές και προσωπικό.

Σύμφωνα με το παράρτημα της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας (CAN) στην πολιτεία Νίγηρας, 215 μαθητές και φοιτητές – κυρίως μικρά παιδιά, μεταξύ των οποίων και πολλά κορίτσια δημοτικού σχολείου ηλικίας μόλις 6 ετών – μαζί με 12 δασκάλους απήχθησαν, ανερχόμενοι συνολικά σε 227 θύματα.

Μερικοί μαθητές γυμνασίου κατάφεραν να διαφύγουν στους γύρω θάμνους κατά τη διάρκεια της αναταραχής. Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν χαμηλότερα νούμερα, όπως περίπου 52, με βάση τις αρχικές καταγραφές, αλλά η επιτόπια αξιολόγηση της CAN επιβεβαίωσε τον υψηλότερο αριθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχολείο είχε ξανανοίξει παρά την οδηγία της κρατικής κυβέρνησης να κλείσουν οι εγκαταστάσεις διαμονής λόγω των αυξημένων απειλών για την ασφάλεια στην περιοχή. Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, και ενώ τέτοιες επιθέσεις συνήθως πραγματοποιούνται από εγκληματικές συμμορίες γνωστές τοπικά ως «ληστές» που ζητούν λύτρα, σε ορισμένες αναφορές εξακολουθούν να υπάρχουν εικασίες για την εμπλοκή ισλαμιστών Φουλάνι.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί τη δεύτερη μαζική απαγωγή μαθητών σε σχολείο στη Νιγηρία μέσα σε μια εβδομάδα, μετά την απαγωγή 25 κοριτσιών από οικοτροφείο στη γειτονική πολιτεία Kebbi στις 17 Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος Bola Tinubu έχει δεχτεί κριτική εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος ανασφάλειας, που περιλαμβάνει πρόσφατες επιθέσεις σε εκκλησίες και απαγωγές. Ενώ την εβδομάδα που πέρασε ο στρατός, πυροβόλησε και σκότωσε Χριστιανούς που διαμαρτύρονταν, με μάρτυρες να αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι στρατιώτες φώναζαν «Αλλάχου Άκμπαρ».

Και επίθεση σε Εκκλησία

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, και συγκεκριμένα το απόγευμα της Τρίτης, Ένοπλοι εισέβαλαν σε εκκλησία στην πολιτεία Κουάρα και σκότωσαν δύο ανθρώπους κατά τη διάρκεια απευθείας μετάδοσης της λειτουργίας. Η νέα επίθεση που προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε αμέσως μετά την απαγωγή 25 μαθητριών σε οικοτροφείο της πολιτείας Κέμπι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Ένα από τα κορίτσια κατάφερε να ξεφύγει από τους απαγωγείς, σύμφωνα με τις αρχές.

Περίπου στις 18:00 της Τρίτης αρκετοί ένοπλοι εισέβαλαν σε εκκλησία της κοινότητας Ερούκου κατά τη διάρκεια απευθείας διαδικτυακής μετάδοσης της λειτουργίας. Στις εικόνες διακρίνονται περίπου 20 πιστοί να σταματούν να προσεύχονται και να τρέχουν να σωθούν όταν ακούν πυροβολισμούς έξω από την εκκλησία. Ακούγονται επίσης κλάματα παιδιών. Στη συνέχεια ένας ένοπλος φαίνεται να καταδιώκει πιστούς που είχαν κρυφτεί πίσω από κουρτίνες και έπιπλα, άλλοι εισβολείς αρπάζουν τσάντες και προσωπικά αντικείμενα που είχαν αφεθεί στα στασίδια, καθώς οι πυροβολισμοί συνεχίζονται.

Η αστυνομία στην πολιτεία Κουάρα ανέφερε πως δυνάμεις της έσπευσαν στην εκκλησία και ανάγκασαν τους ενόπλους να τραπούν σε φυγή. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε νεκρός στον ναό και δεύτερος σε παρακείμενο δάσος. Τρίτος άνδρας που πυροβολήθηκε διακομίστηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο 62χρονος Μάικλ Αγκμπαμπιάκα, 62 ετών, γραμματέας της ενορίας, έκανε λόγο για «τρεις νεκρούς» και «35 απαχθέντες».

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κουάρα, ο Αμπντουλραχμάν Αμπντουλραζάκ, ζήτησε «κατεπείγουσα ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας», μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης.

Η φονική επίθεση σε εκκλησία και η απαγωγή μαθητριών σημειώθηκαν καθώς οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Νιγηρίας είναι τεταμένες, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καταγγέλλει «τους φόνους χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες» και να απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Οι αρχές της Νιγηρίας απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι στη χώρα σκοτώνονται περισσότεροι μουσουλμάνοι παρά χριστιανοί. Λένε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για πιθανή συνεργασία σε θέματα ασφαλείας.

Ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου έθεσε χθες τις δυνάμεις ασφαλείας σε κατάσταση «μέγιστου συναγερμού» εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεων, δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών Μοχάμεντ Ιντρίς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

