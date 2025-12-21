ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Η ομάδα του Νίκολιτς «νίκησε» και την… κατάρα των Χριστουγέννων

Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει από το 2ο λεπτό, ενώ είχε και χαμένο πέναλτι με τον Λούκα Γιόβιτς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο γύρισε… τούμπα το ματς, νίκησε 2-1 τον ΟΦΗ και θα κάνει γιορτές, ούσα μόνη πρώτη στην κορυφή της Super League.

Η ΑΕΚ έχει μια πολύ κακή παράδοση στους αγώνες που διεξάγονται στο τέλος της χρονιάς!

Μέχρι βράδυ της Κυριακής (21/12), από το 2009 είχε μόλις μια νίκη σε 14 αγώνες. Αυτή η νίκη ήταν το 3-0 επί της Λαμίας πριν από τρία χρόνια τη Λαμία, τη σεζόν που έκανε το νταμπλ! Στα υπόλοιπα 13 παιχνίδια της έχει να επιδείξει οκτώ ισοπαλίες και πέντε ήττες...

Ο αγώνας με τον ΟΦΗ «στράβωσε» με το… καλημέρα κι οι δυσάρεστες μνήμες της «κατάρας» ξύπνησαν στην «OPAP Arena». Ο Σαλσίδο έκανε το 0-1 μόλις στο 2ο λεπτό, ενώ ο Γιόβιτς έχασε πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Στην ανάπαυλα, ο Νίκολιτς έβαλε τους Κοϊτά και Μάνταλο αντί των Καλοσκάμη και Γκρούγιτς, με αποτέλεσμα να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Οι «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι είδαν να μην τους μετρούν τρία τέρματα, με δύο κεφαλιές από Λιούμπισιτς (54’) και Γιόβιτς (57’) γύρισαν… τούμπα το ματς κι έφτασαν τις δέκα συνεχόμενες νίκες. Με αυτό τον τρόπο εκμεταλλεύτηκαν τη νέα απώλεια του Ολυμπιακού και θα κάνουν γιορτές, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – ΟΦΗ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον απόλυτο αιφνιδιασμό από την πλευρά του ΟΦΗ, ο οποίος άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό! Ο Νους κατάφερε να κάνει το γύρισμα, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του Στρακόσα κι ο Σαλσίδο προ κενής εστίας έκανε το 0-1.

Η ΑΕΚ, μετά το αρχικό σουτ, ανάκτησε γρήγορα τον ρυθμό και βρήκε γκολ στο 10ο λεπτο με τον Γιόβιτς, το οποίο, όμως, δεν μέτρησε, καθώς υποδείχθηκε επιθετικό φάουλ του Μαρίν. Ο Φωτιάς δεν πήγε στο VAR και δεν έγινε αντιληπτό στο γήπεδο ότι το ακύρωσε σε πρώτο χρόνο.

Οι επιστροφές των «κιτρινόμαυρων» στην άμυνα ήταν σχεδόν… ανύπαρκτες κι ο ΟΦΗ χτυπούσε στην κόντρα. Μάλιστα, στο 22ο λεπτό έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει δεύτερο γκολ, καθώς ο Σενγκέλια με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ απείλησε με σουτ του Καλοσκάμη, αλλά τόσο στο 23’, όσο και πέντε λεπτά αργότερα, ο Λίλο δήλωσε «παρών», κρατώντας το «μηδέν» στην άμυνα. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ανεβάσει την απόδοση τους και βρήκαν ξανά δίχτυα, αλλά Γιόβιτς ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι παίκτες του Νίκολιτς ανέβασαν την απόδοση τους, έπαιξαν καλύτερα και στις καθυστερήσεις κέρδισαν πέναλτι, έπειτα από ανατροπή του Πενράις από τον Μπόρχα.

Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, ωστόσο, αυτή τη φορά δεν ευστόχησε, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία του Λίλο, ο οποίος είχε πέσει από την άλλη πλευρά.

Στην ανάπαυλα ο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές, βάζοντας μέσα τους Κοϊτά και Μάνταλο αντί των Καλοσκάμη και Γκρούγιτς.

Η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα για τρίτη φορά με τον Γιόβιτς στο 48ο λεπτό, αλλά ούτε αυτό μέτρησε, καθώς υποδέχθηκε οφσάιντ! Τελικά, η «Ένωση» κατάφερε με την… τέταρτη να κάνει το 1-1 στο 54ο λεπτό. Ο Κοϊτά έκανε το σουτ, ο Λίλο έδιωξε με δυσκολία κι ο Λιούμπισιτς, στην επαναφορά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Η ισοφάριση έβαλε… φωτιά στην «OPAP Arena», με τον κόσμο να «σπρώχνει» την ΑΕΚ στην ολική ανατροπή, η οποία ήρθε στο 67’. Ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ κι ο Γιόβιτς με κεφαλιά έκανε το 2-1!

Η πρώτη απειλή του ΟΦΗ στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 74’, με τον διαγώνια σουτ του Μπόρχα να είναι άστοχο.

