Eγκαταλελειμμένα διυλιστήρια πετρελαίου έγιναν «σπίτι» για χιλιάδες πουλιά, έντομα και φυτά

Από τη Αγγλία έως τις ΗΠΑ, πρώην βιομηχανικές ζώνες, αναδύονται ως σημαντικά καταφύγια για την άγρια ζωή

Eγκαταλελειμμένα διυλιστήρια πετρελαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ αναδύονται ως σημαντικά καταφύγια για την άγρια ζωή, και γίνονται σπίτια για χιλιάδες έντομα, πουλιά, φυτά και άλλα είδη.

Το Canvey Wick, στην εκβολή του Τάμεση στο Έσσεξ του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύφθηκε με λάσπη και άσφαλτο τη δεκαετία του 1970, μετατρέποντας τα -κάποτε- πλούσια σε άγρια ζωή λιβάδια σε μια άγονη βιομηχανική ερημιά. Ωστόσο, το έργο του διυλιστηρίου εγκαταλείφθηκε λόγω της πετρελαϊκής κρίσης του 1973, επιτρέποντας τη σταδιακή επιστροφή της φύσης.

Το σημείο ορίστηκε ως περιοχή ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος το 2005. Σήμερα διαχειρίζεται από την Βασιλική Εταιρεία Προστασίας των Πουλιών (RSPB) σε συνεργασία με τους εταίρους της Buglife και της Land Trust, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του Canvey Wick. Πλέον, γεμάτο με λιβάδια πλούσια σε λουλούδια, η περιοχή έχει μετατραπεί σε σημείο «συνάντησης» για έντομα, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων και απειλούμενων ειδών, όπως η μέλισσα shrill carder.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: οι πληθυσμοί αηδονιών αυξήθηκαν κατά 61% το 2023, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 3.200 είδη στον χώρο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Land Trust, Alan Carter, τόνισε ότι το Canvey Wick «αποδεικνύει πώς οι πρώην βιομηχανικές περιοχές μπορούν να μετατραπούν σε ζωηρούς πράσινους χώρους που εξυπηρετούν την κοινότητα και παρέχουν σημαντικούς βιότοπους».

Η μάχη για τη γη στους Coyote Hills στην Καλιφόρνια

Μια παρόμοια ιστορία εκτυλίσσεται στο West Coyote Hills κοντά στο Fullerton της Καλιφόρνια. Ωστόσο, εκεί ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η περιοχή ήταν ένα ενεργό πετρελαϊκό πεδίο που ανήκε στην ενεργειακή εταιρεία Chevron, η οποία πούλησε χιλιάδες στρέμματα γης, αλλά διατήρησε βασικούς τομείς για ανάπτυξη.

Με την πάροδο του χρόνου, το τοπίο άρχισε να «αναρρώνει». Πάνω από 1.000 στρέμματα έχουν αναγεννηθεί, και είναι πλέον γεμάτα με το απειλούμενο είδος πουλιών California gnatcatcher. Οι εποχιακές βροχές σχηματίζουν εαρινές λίμνες που υποστηρίζουν αγριολούλουδα και αμφίβια. Για τους κατοίκους της περιοχής, αυτός ο αναγεννημένος ανοιχτός χώρος έχει γίνει ένα σπάνιο οικολογικό «στολίδι» μέσα σε ένα όλο και πιο αστικό περιβάλλον.

