Ο Κιάνου Ριβς θα είναι ο πρωταγωνιστής στην τηλεοπτική σειρά των ΝτιΚάπριο και Σκορσέζε

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός ο ρόλος του Κιάνου Ριβς στο «The Devil in the White City»

Στο «The Devil in the White City», ο Κιάνου Ριβς αναλαμβάνει για πρώτη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο σε τηλεοπτική σειρά.

Eίναι επίσημο, ο Κιάνου Ριβς θα είναι ο πρωταγωνιστής στη σειρά The Devil in the White City, που θα κυκλοφορήσει στο Hulu.

H επερχόμενη δραματική σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Έρικ Λάρσον, με εκτελεστικούς παραγωγούς τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και τον Μάρτιν Σκορσέζε.



Αυτός είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος του Κιάνου Ριβς σε τηλεοπτική σειρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ριβς βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για τον κεντρικό ρόλο εδώ και πολύ καιρό, σύμφωνα με το Deadline. Μάλιστα, το πρότζεκτ έχει περάσει από διάφορα στάδια ανάπτυξης από τότε που ο ΝτιΚάπριο αγόρασε τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου το 2010, ενώ είχαν γίνει προσπάθειες για ταινία με σκηνοθέτη τον Σκορσέζε και σεναριογράφο τον Μπίλι Ρέι. Τελικά, το 2019, το Hulu ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε την παραγωγή μίνι σειράς με παραγωγούς τους ΝτιΚάπριο και Σκορσέζε.

The Devil in the White City του Έρικ Λάρσον



Η ιστορία του βιβλίου που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, ακολουθεί τον Daniel H. Burnham, ένας λαμπρός αρχιτέκτονας που ξεκινά να γράψει ιστορία στην Παγκόσμια Έκθεση του Σικάγου και τον Dr. H. H. Holmes, τον πρώτο σύγχρονο κατά συρροή δολοφόνο της Αμερικής.

Ο γοητευτικός Holmes φέρεται να δολοφόνησε δεκάδες νεαρές γυναίκες στο Σικάγο, την περίοδο της Παγκόσμιας Έκθεσης του 1893. Ο Holmes βασάνιζε, ακρωτηρίαζε και δολοφονούσε τα θύματά του μέσα στο περιβόητο και φρικιαστικό Murder Castle.



Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της σειράς θα αναλάβει ο Σαμ Σο του Castle Rock. Επίσης, ο υποψήφιος για Όσκαρ, Τοντ Φιλντ, πρόκειται να σκηνοθετήσει τα δύο πρώτα επεισόδια.



Το πρότζεκτ θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη χρονιά, γεγονός που τοποθετεί την κυκλοφορία της σειράς το 2024.

