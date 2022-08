Πέθανε ο σκηνοθέτης του Air Force One και του Troy, Βόλφγκανγκ Πέτερσεν

O σκηνοθέτης Βόλφγκανγκ Πέτερσεν πέθανε σε ηλικία 81 ετών

Θλίψη προκάλεσε στο Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου του Γερμανού σκηνοθέτη Βόλφγκανγκ Πέτερσεν σε ηλικία 81 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης του ο Πέτερσεν, ο οποίος, μεταξύ άλλων, σκηνοθέτησε ταινίες όπως το Air Force One και το Das Boot άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαρία Μπόργκελ Πέτερσεν.

Ο Πέτερσεν έκανε αίσθηση το 1982 όταν σκηνοθέτησε το Das Boot, μια ταινία για ένα γερμανικό υποβρύχιο στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία ήταν υποψήφια για έξι Όσκαρ ανάμεσα στα οποία και αυτό της Σκηνοθεσίας για τον Γερμανό σκηνοθέτη.

«Αρκετοί σκηνοθέτες έχουν γυρίσει μια ταινία που θεωρούν μοναδική, μια ταινία για την οποία θα μιλούν όλοι για σένα. Ήμουν τυχερός που γύρισα μια τέτοια ταινία» είχε δηλώσει ο Πέτερσεν για τo Das Boot.

O Πέτερσεν συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον Κλιντ Ίστγουντ για το θρίλερ In the Line of Fire, με τον Ντάστιν Χόφμαν για το Outbreak, το 1995, και τον Χάρισον Φορντ το 1997 για το Air Force One.

Ακολούθησαν ταινίες όπως το The Perfect Storm και το Troy αλλά και η αποτυχία, κατά τον ίδιο, το Poseidon.