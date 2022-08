Αυτές είναι οι νέες ταινίες που έρχονται στα σινεμά την τελευταία Πέμπτη του Αυγούστου

Αυτές είναι οι ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 25 Αυγούστου.

Η τελευταία κινηματογραφική εβδομάδα του Αυγούστου φέρνει στα σινεμά τη νέα ταινία του Τζόρνταν Πιλ και το τέταρτο μέρος από το επιτυχημένο franchise After, που έχει αγαπήσει ιδιαίτερα το εφηβικό κοινό. Ακόμα, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, σε ρόλο επιθεωρητή, αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο ενός φόνου, ενώ ένα ζευγάρι Αμερικανών νιώθει εγκλωβισμένο στην τοποθεσία... Το νησί του Μπέργκμαν.





Ούτε καν (Nope)

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Τζόρνταν Πιλ, συντάραξε και επαναπροσδιόρισε το μοντέρνο σινεμά τρόμου με τις ταινίες Τρέξε! (Get Out) και Εμείς (Us). Φέτος δίνει μια νέα πνοή στο σινεμά του φανταστικού με ένα νέο ποπ εφιάλτη: το έπος κοσμικού τρόμου, με τίτλο Ούτε Καν (Nope).

Η ταινία φέρνει κοντά τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάνιελ Καλούγια (Get Out, Judas and the Black Messiah), με την Κέκε Πάλμερ (Hustlers, Alice) και τον υποψήφιο για Oscar Στίβεν Γέουν (Minari, Okja), που είναι οι κάτοικοι ενός απομακρυσμένου φαραγγιού της ενδοχώρας στην Καλιφόρνια, οι οποίοι θα γίνουν μάρτυρες μιας ανείπωτης αποκάλυψης.

Πρωταγωνιστούν οι Μάικ Γουίνκοτ (Hitchcock, Westworld) και Μπράντον Περέα (The OA, American Insurrection).

Το Νησί του Μπέργκμαν (Bergman Island)

Ένα ζευγάρι Αμερικανών, ο διάσημος σκηνοθέτης Τόνι και η σεναριογράφος Κρις, αναζητούν την έμπνευση στο άγριο και υποβλητικό τοπίο του Φόρε της Σουηδίας (Fårö Island) - εκεί όπου για χρόνια έζησε ο Μπέργκμαν και γύρισε τις σπουδαιότερες ταινίες του.

Αρχικά όλα μοιάζουν ειδυλλιακά. Όμως, καθώς οι μέρες περνούν, το νησί μοιάζει να λειτουργεί καταλυτικά και στους δυο τους. Ανησυχίες που αφορούν την τέχνη τους, αλλά και την προσωπική τους ζωή αρχίζουν να σκιάζουν την καθημερινότητά τους.

Η γυναίκα, επηρεάζεται περισσότερο. Καθώς αποκρυσταλλώνεται μέσα της η εικόνα του νεαρού ζευγαριού που πρωταγωνιστεί στο νέο της σενάριο, μοιάζει να βυθίζεται στις αναμνήσεις από τον πρώτο ερωτά της. Μνήμες, απωθημένα και ανομολόγητες επιθυμίες βγαίνουν στην επιφάνεια… Όλα «αυτά τα αόρατα πράγματα που κυκλοφορούν σε ένα ζευγάρι», και δίνουν έμπνευση στον άντρα της, αίφνης αρχίζουν να γίνονται πιο ορατά ανάμεσά τους. Το νησί του Μπέργκμαν αρχίζει να μοιάζει με φυλακή, ο ίδιος ο Μπέργκμαν (και η καλλιτεχνική σκιά του) μοιάζει να τους ακολουθεί παντού και η ατμόσφαιρα του Φόρε αρχίζει να επιδρά στη σχέση του ζευγαριού.

Θα βγουν αλώβητοι από όλο αυτό;





Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ και το μυστήριο της νεκρής κοπέλας (Maigret)

Μία νεαρή κοπέλα θα βρεθεί νεκρή σε μια πλατεία του Παρισιού, φορώντας ένα βραδινό φόρεμα. Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ θα πρέπει αρχικά να ανακαλύψει την ταυτότητα της κοπέλας και έπειτα να ανασυνθέσει τις τελευταίες μέρες της ζωής της ώστε να βρει τον δολοφόνο.





After 4: Για πάντα μαζί (After Ever Happy)

Το τέταρτο μέρος του franchise βρίσκει την Τέσα και τον Χάρντιν σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Θα συνεχίσει η Τέσα να τον σώζει και ταυτόχρονα να προσπαθεί να σώσει την σχέση τους ή ήρθε η ώρα να σώσει τον εαυτό της; Όσο ο Χάρντιν βρίσκεται στο Λονδίνο για τον γάμο της μητέρας του βυθίζεται όλο και περισσότερο στο σκοτάδι, ενώ η Τέσα επιστρέφει στο Σιάτλ σε μια τραγική κατάσταση. Αν θέλουν η αγάπη τους να επιβιώσει θα πρέπει πρώτα να δουλέψουν πάνω στον ίδιο τους τον εαυτό, ο καθένας ξεχωριστά. Τα μονοπάτια τους όμως θα τους φέρουν ξανά κοντά;





Οι Ροδακινιές του Αλκαράς (Alcarràs)

Η ζωή μιας οικογένειας ροδακινοπαραγωγών αλλάζει ριζικά όταν ο νέος ιδιοκτήτης της γης τους αποφασίζει να πουλήσει τα χωράφια για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά. Για πρώτη φορά, το μέλλον τους διαγράφεται αβέβαιο και προκαλούνται ρήξεις στις σχέσεις τους, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν πολύ περισσότερα από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους.













