Ξέρουμε ποιες νέες σειρές και ταινίες θα δείτε στο Netflix την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 22 έως 28 Αυγούστου 2022.

Ο Αύγουστος πλησιάζει στο τέλος του, φέρνοντας στο Netflix τέσσερις νέες μίνι σειρές και τέσσερις καινούριες ταινίες. Tαυτιστείτε με την ταινία Χρόνος για Μένα (Me Time) με τους Kevin Hart, Mark Wahlberg και Regina Hall, ενώ αν είστε λάτρεις της τεχνολογίας, ρίξτε μια ματιά στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον ΜακΆφι. Η τρίτη σεζόν των Angry Birds: Καλοκαιρινή Τρέλα θα κρατήσει την καλύτερη συντροφιά στους μικρούς θεατές.

Σειρές του Netflix

Τσαντ και Τζέι Τι: Στα Βαθιά (Chad and JT Go Deep) κυκλοφορεί στις 23/8/2022



Τα αδέρφια Τσαντ και Τζέι Τι χαρίζουν αισιοδοξία μέσα από τον ακτιβισμό στην κοινότητα και τη χαλαρή ατμόσφαιρα σε αυτήν την κωμική σειρά με φάρσες.



Lost Ollie: Σειρά μίας σεζόν (Lost Ollie) κυκλοφορεί στις 24/8/2022



Σε αυτήν την οικογενειακή σειρά που είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο «Ollie's Odyssey», ένα παιχνίδι ψάχνει στην εξοχή να βρει το νεαρό αγόρι που το έχασε.

Mo κυκλοφορεί στις 24/8/2022



Στο Τέξας, ο Μο γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ δύο πολιτισμών, τριών γλωσσών και ενός αιτήματος για άσυλο, ενώ παλεύει να στηρίξει την οικογένειά του από την Παλαιστίνη.



Αποστολή Πυρός (Under Fire) κυκλοφορεί στις 24/8/2022



Στον σταθμό Ανατολικής Όχθης, μια κλειστή ομάδα πυροσβεστών προσπαθεί να διαχειριστεί μια επικίνδυνη, αγχωτική δουλειά, προσωπικές προκλήσεις κι επαγγελματικές αποτυχίες.

Tαινίες του Netflix

Τον Νου σας και σας Φάγαμε (Watch Out, We're Mad) κυκλοφορεί στις 24/8/2022



Μετά από 25 χρόνια, δύο αδέρφια έρχονται ξανά κοντά και τα βάζουν με μια αδίστακτη ομάδα δικυκλιστών, για να ανακτήσουν το αγαπημένο μπάγκι του πατέρα τους.



Τι Είναι Αγάπη; (That's Amor) κυκλοφορεί στις 25/8/2022



Όταν η δουλειά και η σχέση της διαλύονται μέσα σε μία ημέρα, η Σοφία ξεκινά από το μηδέν και γνωρίζει έναν εντυπωσιακό Ισπανό σεφ που ίσως έχει το συστατικό που έψαχνε.

Ευτυχισμένοι Ενήλικες (Loving Adults) κυκλοφορεί στις 26/8/2022



Αφού ανακαλύψει ότι ο άντρας της έχει δεσμό, η Λεονόρα αρνείται να γίνει μια γυναίκα στο περιθώριο – πάση θυσία.



Χρόνος για Μένα (Me Time) κυκλοφορεί στις 26/8/2022

Όταν η οικογένειά του λείπει, ένας μπαμπάς που δεν εργάζεται απολαμβάνει μετά από χρόνια τον χρόνο που έχει για τον εαυτό του, ζώντας με έναν φίλο ξέφρενες περιπέτειες.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Τζον ΜακΆφι: Ευφυής, Αντισυμβατικός και Φυγάς (Running with the Devil: The Wild World of John McAfee) κυκλοφορεί στις 24/8/2022



Μέσα από αποκαλυπτικό υλικό και συνεντεύξεις με τον φυγά και πρωτοπόρο στην τεχνολογία Τζον ΜακΆφι, το ντοκιμαντέρ φανερώνει νέες πτυχές των τρελών χρόνων της φυγής του.



Ιστορία 101: Σεζόν 2 (History 101: Season 2) κυκλοφορεί στις 25/8/2022



Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Angry Birds: Καλοκαιρινή Τρέλα: Σεζόν 3 (Angry Birds: Summer Madness: Season 3) κυκλοφορεί στις 25/8/2022



Τα έφηβα πουλιά Ρεντ, Τσακ, Μπομπ και Στέλλα πηγαίνουν στην Κατασκήνωση Σπλίντεργουντ παρέα με άλλους φτερωτούς κατασκηνωτές για ένα καλοκαίρι ουράνιας διασκέδασης!

