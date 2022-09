Netflix: H 5η σεζόν του Cobra Kai και όλες οι νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 5 έως 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Η κυκλοφορία της πέμπτης σεζόν του Cobra Kai, είναι το απόλυτο highlight της τρέχουσας εβδομάδας στο Netflix. Από τις νέες ταινίες που «προσγειώνονται» στη συνδρομητική πλατφόρμα τις επόμενες μέρες, ξεχωρίζουμε το No Limit, ενώ οι λάτρεις των ντοκιμαντέρ έχουν να επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα προτάσεων που κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο.

Σειρές του Netflix

Cobra Kai: Σεζόν 5 (Cobra Kai: Season 5)

Κυκλοφορεί 09/9/2022



Καθώς ο Τέρι εφαρμόζει ένα νέο καθεστώς στο Κόμπρα Κάι, ο Ντάνιελ, ο Τζόνι κι ένας νέος σύμμαχος ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μάχη που ξεπερνά το τερέν.



Μερλί: Τόλμη για Μάθηση: Σεζόν 2 (Merlí. Sapere Aude: Season 2)

Κυκλοφορεί 09/9/2022



Αφού λαμβάνει συνταρακτικά νέα, ο Πολ δυσκολεύεται να βρει μια νέα κανονικότητα. Στο μεταξύ, οι συμμαθητές του αντιμετωπίζουν τα δικά τους προσωπικά κι ακαδημαϊκά θέματα.

Ταινίες του Netflix

Το Τέλος του Δρόμου (End of the Road)

Κυκλοφορεί 09/9/2022



Η Μπρέντα, μια μαμά που χήρεψε πρόσφατα, προστατεύει την οικογένειά της σε μια εκδρομή, όταν ένας φόνος και μια χαμένη τσάντα με μετρητά τους βάζουν όλους σε κίνδυνο.

Υπό την Επήρεια (No Limit)

Κυκλοφορεί 09/9/2022



Σε αυτό το εντυπωσιακό ρομαντικό δράμα, μια ιδιαίτερα ταλαντούχα δύτρια βρίσκει τον βαθύ και καταστροφικό έρωτα στο πρόσωπο του εκπαιδευτή της που κατέχει ρεκόρ άπνοιας.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Έξυπνο Χρήμα (Get Smart With Money)

Κυκλοφορεί 06/9/2022



Οικονομικοί σύμβουλοι καθοδηγούν όσους θέλουν να ελέγχουν τα χρήματά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους πώς να ξοδεύουν λιγότερα και να εξοικονομούν περισσότερα.



Άγνωστες Πτυχές: Ο Αγώνας του Αιώνα (Untold: The Race of the Century)

Κυκλοφορεί 06/9/2022



Το πλήρωμα του ιστιοπλοϊκού σκάφους Australia II θυμάται το κίνητρο, την αφοσίωση και την καινοτομία που οδήγησαν στην ιστορική νίκη για το America's Cup το 1983.

Στο Τραπέζι του Σεφ: Πίτσα (Chef's Table: Pizza)

Κυκλοφορεί 07/9/2022



Απολαύστε τις καλύτερες πίτσες του κόσμου, όπως τις φτιάχνουν διάσημοι σεφ που βάζουν πάθος, δημιουργικότητα και σκληρή δουλειά σε κάθε κομμάτι.

Φονικός Άνθρακας (The Anthrax Attacks)

Κυκλοφορεί 08/9/2022



Λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, επιστολές με θανατηφόρους σπόρους άνθρακα σπέρνουν τον πανικό στις ΗΠΑ. Αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει την έρευνα του FBI που ακολούθησε.

Παιδικές Σειρές και Ταινίες του Netflix

Μπι και Πάπικατ (Bee and PuppyCat)

Κυκλοφορεί 06/9/2022



Σε ένα μαγικό τροπικό νησί, η παρορμητική Μπι και το τριχωτό της φιλαράκι μπλέκουν σε περιπέτειες όταν εκείνη πιάνει δουλειά σ' ένα διαγαλαξιακό γραφείο εύρεσης εργασίας.





