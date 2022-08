Netflix: Αυτές είναι οι ταινίες που περιμένουμε μέχρι το τέλος του 2022

Οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στο Netflix από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2022.

Λίγο πριν υποδεχθούμε το φθνόπωρο, το Netflix αποκάλυψε τις ταινίες που περιμένουμε τους επόμενους μήνες και συγκεκριμένα έως το τέλος του 2022.

Στις νέες κυκλοφορίες περιλαμβάνονται ορισμένες από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, όπως είναι το Blonde με την Άνα ντε Άρμας ως Μέριλιν Μονρόε που αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου, ο Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, το σίκουελ του Knives Out που γυρίστηκε στην Ελλάδα, με πρωταγωνιστή ξανά τον Ντάνιελ Κρεγκ και ένα all-star cast ηθοποιών, το The School for Good and Evil με τη Σαρλίζ Θερόν, κ.ά.

Δείτε στη λίστα που ακολουθεί όλες τις ταινίες που «προσγειώνονται» στο Netflix, από τον Σεπτέμβριο έως και το τέλος Δεκεμβρίου του 2022.



Σεπτέμβριος

Love in the Villa

Πρεμιέρα στο Netflix 1/09

Σκηνοθεσία: Mark Steven Johnson

Παίζουν: Kat Graham, Tom Hopper, Raymond Ablack, Laura Hopper, Sean Amsing, Emilio Solfrizzi



Ivy + Bean (Τριλογία)

Πρεμιέρα στο Netflix στις 2/09

Σκηνοθεσία: Elissa Down

Παίζουν: Keslee Blalock, Madison Skye Validum, Lidya Jewett, Jesse Tyler Ferguson



End of the Road

Πρεμιέρα στο Netflix στις 9/09

Σκηνοθεσία: Millicent Shelton

Παίζουν: Queen Latifah, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Beau Bridges, Mychala Faith Lee, Shaun Dixon, Frances Lee McCain



Do Revenge

Πρεμιέρα στο Netflix στις 26/09

Σκηνοθεσία: Jennifer Kaytin Robinson

Παίζουν: Camila Mendes, Maya Hawke, Austin Abrams, Rish Shah, Talia Ryder, Ava Capri, Jonathan Daviss, Maia Reficco



Α Jazzman’s Blues

Πρεμιέρα στο Netflix στις 23/09 (περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 16/09) Σκηνοθεσία: Tyler Perry

Παίζουν: Josh Boone, Solea Pfeiffer



Lou

Πρεμιέρα στο Netflix στις 23/09

Σκηνοθεσία: Anna Foerster

Παίζουν: Allison Janney, Jurnee Smollett, Logan Marshall-Green, Matt Craven



Athena

Πρεμιέρα στο Netflix στις 23/09 (περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 9/09) September 9th)

Σκηνοθεσία: Romain Gavras

Παίζουν: Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon

Blonde

Πρεμιέρα στο Netflix στις 28/09

Σκηνοθεσία: Andrew Dominik

Παίζουν: Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Caspar Phillipson, Toby Huss, Sara Paxton

Οκτώβριος

Mr. Harrigan’s Phone

Πρεμιέρα στο Netflix στις 5/10

Σκηνοθεσία: John Lee Hancock

Παίζουν: Donald Sutherland, Jaeden Martell, Joe Tippett



The Redeem Team

Πρεμιέρα στο Netflix στις 7/10

Σκηνοθεσία: Jon Weinbach



Luckiest Girl Alive

Πρεμιέρα στο Netflix στις 7/10

Σκηνοθεσία: Mike Barker

Παίζουν: Connie Britton, Mila Kunis, Chiara Aurelia, Finn Wittrock, Justine Lupe

The Curse of Bridge Hollow (FKA Boo!)

Πρεμιέρα στο Netflix στις 14/10

Σκηνοθεσία: Jeff Wadlow

Παίζουν: Marlon Wayans, Priah Ferguson, Lauren Lapkus, Dave Sheridan, Holly J. Barrett



The School for Good and Evil

Πρεμιέρα στο Netflix στις 19/10 (περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 21/10)

Σκηνοθεσία: Paul Feig

Παίζουν: Michelle Yeoh, Charlize Theron, Laurence Fishburne, Kery Washington

The Good Nurse

Πρεμιέρα στο Netflix στις 26/10 (περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 19/10)

Σκηνοθεσία: Tobias Lindholm

Παίζουν: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Kim Dickens, Noah Emmerich, Devyn McDowell, Ajay Naidu



Descendant

Πρεμιέρα στο Netflix στις 28/10 (περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 21/10)

Σκηνοθεσία: Margaret Brown



Wendell & Wild

Πρεμιέρα στο Netflix στις 28/10 (περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 21/10)

Σκηνοθεσία: Henry Selick



All Quiet on the Western Front

Πρεμιέρα στο Netflix στις 28/10

Σκηνοθεσία: Edward Berger

Παίζουν: Daniel Brühl, Albrecht Schuch, Sebastian Hülk, Edin Hasanovic

Νοέμβριος

Enola Holmes 2

Πρεμιέρα στο Netflix στις 4/11

Σκηνοθεσία: Harry Bradbeer

Παίζουν: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Susan Wokoma



Falling For Christmas

Πρεμιέρα στο Netflix στις 10/11

Σκηνοθεσία: Janeen Damian

Παίζουν: Lindsay Lohan, Chord Overstreet, George Young, Jack Wagner, Olivia Perez



Slumberland

Πρεμιέρα στο Netflix στις 18/11

Σκηνοθεσία: Francis Lawrence

Παίζουν: Jason Momoa, Marlow Barkley, Chris O’Dowd, Kyle Chandler, Weruche Opia, India de Beaufort, Humberly Gonzalez



The Swimmers

Πρεμιέρα στο Netflix στις 23/11

Σκηνοθεσία: Sally El Hosaini

Παίζουν: Nathalie Issa, Manal Issa, Matthias Schweighöfer, Ahmed Malek, James Kirshna Floyd, Nahel Tzegai,



The Noel Diary

Πρεμιέρα στο Netflix στις 24/11

Σκηνοθεσία: Charles Shyer

Παίζουν: Justin Hartley, Barrett Doss, Essence Atkins, Bonnie Bedelia and James Remar



My Father’s Dragon

Πρεμιέρα στο Netflix μέσα στον Νοέμβριο

Σκηνοθεσία: Nora Twomey

Παίζουν: Gaten Matarazzo, Leighton Meester, Jackie Earle Haley, Golshifteh Farahani, Judy Greer

Δεκέμβριος

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Πρεμιέρα στο Netflix στις 9/12

Σκηνοθεσία: Guillermo del Toro

Παίζουν: Cate Blanchett, Ewan McGregor, Tilda Swinton, Ron Pearlman, Christoph Waltz



Bardo

Πρεμιέρα στο Netflix στις 16/12 (περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 18/11)

Σκηνοθεσία: Alejandro G. Iñarritu

Παίζουν: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Iker Solano



The Volcano: Rescue from Whakaari

Πρεμιέρα στο Netflix στις 16/12

Σκηνοθεσία: Rory Kennedy



Glass Onion: A Knives Out Mystery (Knives Out 2)

Πρεμιέρα στο Netflix στις 23/12

Σκηνοθεσία: Rian Johnson

Παίζουν: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick, Madelyn Cline



Roald Dahl’s Matilda The Musical

Πρεμιέρα στο Netflix στις 25/12 (περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 9/12)

Σκηνοθεσία: Matthew Warchus

Παίζουν: Alisha Weir, Emma Thompson, Lashana Lynch, Stephen Graham



White Noise

Πρεμιέρα στο Netflix στις 30/12 (περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 25/11)

Σκηνοθεσία: Noah Baumbach

Παίζουν: Adam Driver, Jodie Turner-Smith, Greta Gerwig, Raffey Cassidy



The Wonder

Πρεμιέρα στο Netflix μέσα στον Δεκέμβριο

Σκηνοθεσία: Sebastián Lelio

Παίζουν: Florence Pugh, Ciarán Hinds, Niamh Algar, Tom Burke, Toby Jones, Elaine Cassidy



Christmas With You

Πρεμιέρα στο Netflix μέσα στον Δεκέμβριο

Σκηνοθεσία: Gabriela Tagliavini

Παίζουν: Aimee Garcia, Freddie Prinze Jr.



Scrooge: A Christmas Carol

Πρεμιέρα στο Netflix μέσα στον Δεκέμβριο (περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 18/11)

Σκηνοθεσία: Stephen Donnelly



Lady Chatterley’s Lover

Πρεμιέρα στο Netflix μέσα στον Δεκέμβριο

Σκηνοθεσία: Laure de Clermont-Tonnerre

Παίζουν: Jack O’Connell, Joely Richardson, Faye Marsay, Emma Corrin, Ella Hunt









