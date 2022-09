Ξέρουμε ποιες νέες ταινίες θα δείτε στα σινεμά αυτή την εβδομάδα

Αυτές είναι οι ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου.

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Τζορτζ Κλούνεϊ συναντιούνται ξανά στη μεγάλη οθόνη στη ρομαντική κομεντί Εισιτήριο για τον Παράδεισο (Ticket to Paradise), μια ταινία που μπορούμε να απολαύσουμε και στους ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου.



Eκτός από το απόλυτο highlight της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας, δείτε ποιες άλλες νέες ταινίες «προσγειώνονται» σήμερα στα ελληνικά σινεμά.

Εισιτήριο για τον Παράδεισο (Ticket to Paradise)

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ, Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς βγάζουν ένα «Εισιτήριο για τον Παράδεισο» και έρχονται στις οθόνες μας!



Μια ρομαντική κομεντί για τις γλυκές εκπλήξεις που φέρνουν οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή, σε σκηνοθεσία Ολ Πάρκερ (Mamma Mia! Here We Go Again) και σενάριο του ίδιου και του Ντάνιελ Πίπσκι.



Οι δύο πρωταγωνιστές επανασυνδέονται στη μεγάλη οθόνη στο ρόλο δυο πρώην ερωτικών συντρόφων, που αναλαμβάνουν από κοινού την αποστολή να βάλουν φρένο στα σχέδια της ερωτοχτυπημένης κόρης τους, η οποία ετοιμάζεται να διαπράξει το ίδιο λάθος που έκαναν κάποτε οι ίδιοι.



Ο τυφλός που δεν ήθελε να δει τον Τιτανικό (Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia)

Ένα απαράμιλλο επίτευγμα κινηματογράφησης που δίνει άλλη έννοια στην ταινία δράσης, μια περιπέτεια γυρισμένη από τη σκοπιά ενός τυφλού ανθρώπου με πείσμα ικανό να αλλάξει τη μοίρα του δικού του Τιτανικού, να προσπεράσει τα παγόβουνα και να οδηγηθεί στη λύτρωση, πλάι στη δική του αγαπημένη. Σκηνοθεσία: Τέμου Νίκι.



Χάρηκα που σας γνώρισα (Nice to meet you)

Ο Πολ, ένας 45χρονος εισοδηματίας, ερωτεύεται την Άβα, μια νεαρή υπάλληλο του μετρό. Αποφασίζει να την παντρευτεί, αλλά η μητέρα του έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος και προσλαμβάνει έναν ντετέκτιβ για να αποδείξει ότι η Άβα απατά τον γιο της. Μια απολαυστική κωμωδία από τον σκηνοθέτη της ταινίας «Το Κορίτσι της Επανάστασης», με πρωταγωνίστρια, στο ρόλο της κακιάς πεθεράς, την υπέροχη Ζοσιάν Μπαλασκό.



Όλα πήγαν καλά (Everything went fine)

Στην ηλικία των 85 ο πατέρας της Εμμανουέλ μπαίνει στο νοσοκομείο μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν «ξυπνάει», αυτός ο δυναμικός και γεμάτος ενδιαφέροντα και αγάπη για την ζωή άνθρωπος, που εξαρτάται πλέον από άλλους ζητάει από την κόρη του να τον βοηθήσει να πεθάνει.



Νεαροί Εραστές (The Young Lovers)

Η κομψή, συνταξιούχος αρχιτέκτονας Σόνα, συναντιέται με τον Πιερ, έναν παντρεμένο γιατρό γύρω στα 40, ο οποίος της είχε κάνει αρχικά εντύπωση σε μια σύντομη συνάντησή τους προ 15 ετών. Υπάρχει αμοιβαία έλξη και ξεκινούν έναν παθιασμένο δεσμό. Ενώ η οικογενειακή ζωή του Πιερ σύντομα ανατρέπεται – με τη γυναίκα του να δυσπιστεί για τη διαφορά ηλικίας – η Σόνα παλεύει με αισθήματα που πίστευε ότι ανήκαν οριστικά στο παρελθόν και την υπόσχεση του τι μπορεί να απομείνει...



Η DC λεγεώνα από τα σούπερ-κατοικίδια (DC League of Super-Pets)

Ήρθε η ώρα συνδυαστούν σε μία απολαυστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων δύο ακαταμάχητα στοιχεία: τα κατοικίδια και οι ήρωες της DC! Στη «DC Λεγεώνα από τα σούπερ-κατοικίδια», το αστείρευτο χιούμορ και οι πιο απίθανες καταστάσεις φέρνουν κοντά τα πιο δυνατά, ηρωικά ζωάκια της θρυλικής Μητρόπολης με τους σούπερ ήρωες! Μόνο που αυτή τη φορά είναι τα τετράποδα που θα σώσουν την κατάσταση και θα εξαπολύσουν τις δυνάμεις τους για το καλό όλων. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Τζάρεντ Στερν που έχει συνυπογράψει το σενάριο για την ξεκαρδιστική Ταινία LEGO Batman.



Ο Κρύπτο, ο Σούπερ-Σκύλος, είναι αχώριστος φίλος με τον Σούπερμαν. Μοιράζονται τις ίδιες υπερδυνάμεις και μάχονται πλάι-πλάι ενάντια στο έγκλημα στην πολύπαθη Μητρόπολη. Όταν ο Σούπερμαν και η Τζάστις Λιγκ πέφτουν θύματα απαγωγής, ο Κρύπτο πρέπει να πείσει μία αγέλη αδέσποτων – το κυνηγόσκυλο Έις, την τροφαντή γουρουνίτσα Πί-Μπι, τη χελώνα Μέρτον και τον σκίουρο Τσιπ- να επιστρατεύσουν τις νεοαποκτηθείσες υπερδυνάμεις τους για να τον βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη αποστολή διάσωσης των σούπερ ηρώων.

Ακούγονται: Ντουέιν Τζόνσον, Κέβιν Χαρτ, Κέιτ ΜακΚίνον, Τζον Κραζίνσκι, Βανέσα Μπάγιερ, Ντιέγκο Λούνα



Στην ελληνική μεταγλώττιση: Γιάννης Στεφόπουλος, Άννα Κουτσαφτίκη, Αποστόλης Ψυχράμης, Χρήστος Πλαΐνης, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Άντρια Ράπτη, Φώτης Πετρίδης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Λουκάς Φραγκούλης, Έλενα Δελακούρα, Τζίνη Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Λάγκος, Νίκος Αξιώτης, Δανάη Νικολάτου









