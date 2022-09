House of The Dragon: O Daemon επιστρέφει δριμύτερος στο τρέιλερ του 4ου επεισοδίου

Ο Daemon επιστρέφει ως Βασιλιάς στο 4ο επεισόδιο του House of the Dragon

Το τέταρτο επεισόδιο του House of the Dragon, έχει τίτλο «King of the Narrow Sea».

To HBO έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για το τέταρτο επεισόδιο του House of the Dragon, την επική prequel σειρά του Game of Thrones.



To βίντεο ξεκινά με μια προφητεία και αποκαλύπτει την επιστροφή του Daemon (Ματ Σμιθ) ως Βασιλιά της Narrow Sea καθώς έχει ήδη σκοτώσει τον Crabfeeder. Παράλληλα, τα γεγονότα του τέταρτου επεισοδίου μας δείχνουν ότι ένα χρόνο μετά δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος πρόκειται να κάτσει στον Σιδερένιο Θρόνο, ενώ όπως φαίνεται, η εμφύλια οικογενειακή διαμάχη ανάμεσα στον Βασιλιά Viserys και την κόρη του, Rhaenyra, έχει φουντώσει για τα καλά, την ίδια στιγμή που ο Aegon, ο γιος που έχει αποκτήσει ο Viserys με τη νέα του σύζυγο Alicent έχει γίνει ήδη τριών ετών. Εντύπωση πάντως αναμένεται να προκαλέσει και το νέο look του Daemon, ο οποίος έχει αποχωριστεί τα μακριά μαλλιά του.

Το τέταρτο επεισόδιο έχει τίτλο King of the Narrow Sea και θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου.

Θυμίζουμε ότι το House of the Dragon ανανεώθηκε και επίσημα για δεύτερη σεζόν, χωρίς όμως τον showrunner Miguel Sapochnik ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το πρότζεκτ.

Λίγα λόγια για το House of the Dragon

Η επερχόμενη prequel spinoff σειρά του Game of Thrones αποτελείται από 10 εβδομαδιαία επεισόδια. Βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν Fire & Blood και τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, ξετυλίγοντας την αρχή για το τέλος του Οίκου που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, τον περιβόητο Χορό των Δράκων.



Όπως προδίδει και ο τίτλος της σειράς, οι δράκοι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα και θα είναι πολύ περισσότεροι στο νέο prequel από ό,τι στο Game of Thrones.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ryan Condal και Miguel Sapochnik. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



Για την ιστορία, ο Miguel Sapochnik έχει σκηνοθετήσει τα επεισόδια 1, 6 και 7. Ο Greg Yaitanes τα επεισόδια 2, 3 και 10, η Clare Kilner τα επεισόδια 4, 5 και 9 και η Geeta V. Patel το επεισόδιο 8.

