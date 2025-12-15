Σίκινος: Το «κλειδί» που οδήγησε στον εντοπισμό των οστών της 73χρονης Γαλλίδας

Ένας ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε χθες, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, σε ιδιαίτερα δύσβατη και θαμνώδη περιοχή της Σικίνου. Τον σκελετό εντόπισαν τυχαία δύο κυνηγοί που κινούνταν στο σημείο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η 73χρονη Φρανσουάζ Μπουτό

Ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό και προχώρησε χωρίς καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών. Όπως ανέφερε στο Newsbomb, πρόκειται πιθανότατα για τη 73χρονη γυναίκα από τη Γαλλία που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο του 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο νησί.

«Πρόκειται πιθανότατα για τη 73χρονη γυναίκα από τη Γαλλία που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο του 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο νησί. Τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό, όπως το πορτοφόλι και η τσάντα της, βοήθησαν στην ταυτοποίηση», σημείωσε.

Η 73χρονη Φρανσουάζ Μπουτό που εντοπίστηκε στη Σίκινο

Δίπλα στη σορό εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα, όπως πορτοφόλι και τσάντα, τα οποία βοήθησαν στην ταυτοποίηση του σκελετού.

Η δεύτερη γυναίκα, ηλικίας 64 ετών, παραμένει αγνοούμενη, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει νέα επιχείρηση έρευνας με στόχο τον εντοπισμό της.

Σχετικά με τη δεύτερη αγνοούμενη, ηλικίας 64 ετών, ο δήμαρχος τόνισε: «Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό και της δεύτερης γυναίκας. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και οι Αρχές κινούνται άμεσα».

Η 64χρονη Μαρί Πιέρ Αρφέλ που αγνοείται στη Σίκινο

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση το καλοκαίρι του 2024, με εκτεταμένες έρευνες που διήρκεσαν μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Όπως είπε ο δήμαρχος, «έχουν ενημερωθεί τα προξενεία της Γαλλίας και οι διαδικασίες προχωρούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα».

Οι Αρχές έχουν αναλάβει την υπόθεση, ενώ τα προξενεία της Γαλλίας έχουν ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις.

