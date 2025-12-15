Απονομή Ξιφών σε Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς

Από 20 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν τελετές επίδοσης ξιφών στις έδρες των Μειζόνων Διοικήσεων – Μειζόνων Σχηματισμών και Σχηματισμών ανά την επικράτεια, σε Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, οποιασδήποτε προέλευσης πλην ΣΣΕ και ΣΣΑΣ.

Στις τελετές, πέραν της Στρατιωτικής Ιεραρχίας και αντιπροσωπειών Στελεχών, παρέστησαν επίσης συγγενείς των Αξιωματικών που παρέλαβαν τα ξίφη.