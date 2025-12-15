Πορεία διαμαρτυρίας του Ρουβίκωνα έξω από το σπίτι της Νίκης Κεραμέως

Πορεία διαμαρτυρίας έξω από σπίτι της υπουργού Εργασίας από μέλη του Ρουβίκωνα.

Έξω από το σπίτι της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως βρέθηκαν μέλη του Ρουβίκωνα το απόγευμα της Δευτέρας (15/12), όπου πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας.

Όπως αναφέρουν η διαμαρτυρία αφορούσε τα 13ωρα εργασίας και την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων.

Πορεία μελών του Ρουβίκωνα έξω από σπίτι της Νίκης Κεραμέως. Ρουβίκωνας

«Μόνο το πρώτο εννιάμηνο του 2025 μετράμε περίπου 200 νεκρούς εργάτες και εκατοντάδες σοβαρούς τραυματισμούς, την ώρα που δεκάδες εργατικά ατυχήματα την ημέρα δεν καταγράφονται καν. Πρόσφατο παράδειγμα ο θάνατος 27χρονου μετανάστη εργάτη στο έργο του Ελληνικού, σε συνθήκες αδήλωτης, εξαντλητικής εργασίας χωρίς στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας», αναφέρουν χαρακτηριστικά λέγοντας ότι η κυρία Κεραμέως «είναι πολιτικά υπεύθυνη για αυτήν την πραγματικότητα».

