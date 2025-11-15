Άγνωστος Στρατιώτης: Με βάση τον νέο νόμο η δίωξη κατά μελών του Ρουβίκωνα για το πανό
Αντιμέτωποι με τρία πλημμελήματα τα 23 μέλη της ομάδας που προσήχθησαν την Παρασκευή (14/11)
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου σχετικά με τον χώρο στον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα και για άλλα δύο πλημμελήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία σε 23 μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν την Παρασκευή (14/11) πανό στον χώρο του Μνημείου.
Πλην της κατηγορίας που αφορά την παραβίαση του νέου νόμου, ο οποίος απαγορεύει κατάληψη, συνάθροιση αλλοίωση κλπ στον χώρο του μνημείου, σε βάρος των συλληφθέντων απαγγέλθηκαν και κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:55 ∙ LIFESTYLE
MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ