Άγνωστος Στρατιώτης: Με βάση τον νέο νόμο η δίωξη κατά μελών του Ρουβίκωνα για το πανό

Φωτ. Αρχείου - Διαμαρτυρία μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, 19 Οκτωβρίου 2025

Ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου σχετικά με τον χώρο στον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα και για άλλα δύο πλημμελήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία σε 23 μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν την Παρασκευή (14/11) πανό στον χώρο του Μνημείου.

Πλην της κατηγορίας που αφορά την παραβίαση του νέου νόμου, ο οποίος απαγορεύει κατάληψη, συνάθροιση αλλοίωση κλπ στον χώρο του μνημείου, σε βάρος των συλληφθέντων απαγγέλθηκαν και κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Διαβάστε επίσης