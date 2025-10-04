Λάρισα: Μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στο γραφείο βουλευτή

Συνθήματα με σπρέι για «δικαίωση του Πάνου Ρούτσι» έγραψαν στον τοίχο έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας της ΝΔ Χρήστου Καπετάνου μέλη του Ρουβίκωνα.

Όπως οι ίδιοι ανέφεραν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά, ήταν «παρέμβαση στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, στη Λάρισα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας-πατέρα θύματος των Τεμπών Πάνο Ρούτσι. Άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι».

Καταδίκασαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και η Νέα Δημοκρατία

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, σχετικά με την επίθεση που σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Καπετάνου, προχώρησε στην εξής δήλωση:

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Καπετάνος. Επαναλαμβάνω για ακόμη μία φορά ότι η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, ούτε υποχωρεί μπροστά σε φαινόμενα βίας και τραμπουκισμού. Τέτοιες ενέργειες στρέφονται όχι μόνο κατά των εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού, αλλά και κατά του ίδιου του κοινοβουλευτικού θεσμού. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον κύριο Καπετάνο».

Αντίστοιχα, σε δήλωσή της η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει «τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο». «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων» αναφέρει η ΝΔ.